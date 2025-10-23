La confesión más íntima de Adabel Guerrero: "La China Suárez me hace dudar de mi..."

Y sorprendió al confesar que, de haber podido elegir, habría compartido esa secuencia con una compañera del elenco, nada más ni nada menos, que con la China y, a confesión de partes, explicó la razón de sus dichos. Invitada al streaming Cinco de Copas, conducido por Facundo Ventura, Adabel contó detalles de su experiencia en el rodaje y sorprendió al admitir que llegó a sentir atracción por la China.

“Creo que es la única que me hace dudar de mi sexualidad, mirá lo que te digo. Me pasó...", se sinceró, Guerrero. "No es solo una cuestión estética, de su belleza. La China tiene una onda especial, no es la típica linda insulsa que no podés hablar dos palabras. Es linda y tiene onda cuando hablás con ella”, aseguró, la artista.

“Su belleza es increíble, se te caen las lágrimas cuando hablás en persona, a mí me pasó por lo menos. Decís: ‘no podés ser más linda´. Hay algunos hombres, mujeres, que por ahí no les gusta, a mí me parece increíble”, se sinceró Adabel, en la nota que le hicieron.

CÓMO FUERON LAS ESCENAS DE SEXO QUE HIZO ADABEL EN EL BARRO

"Fueron fuertes las escenas. Es la primera vez que hago una escena de sexo, si bien siempre he hecho cosas sensuales, pero me costó mucho”, confió Adabel, sobre el desafío personal con el que se encontró al ser parte de la segunda temporada de la ficción.

“No se lo había dicho a mi marido (Martín Lamela, con quien están en pareja hace muchos años y tienen una hermosa hija en común) que tuve escenas de sexo hasta hace muy poco", compartió, Guerrero.