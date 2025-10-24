Cómo fue el casamiento Connie Ansaldi en secreto secreto con Ignacio Eguren en Las Vegas

“Mi hijo me dijo: ‘Mamá, ¿cómo te vas a casar sin mí?’". Y, luego, Ansaldi, amplió detalles del "gran paso". La ceremonia se realizó en Las Vegas por la simplicidad de los trámites de esta índole en esa ciudad. Según lo que argumentó Connie, no lo hizo en Argentina porque el proceso resultaba mucho más complejo.

“No lo hice para esconderme, pero un casamiento siempre es noticia. Yo no soy una persona que tiene una guardia permanente, pero igual preferí que no se supiera”, explicó, Ansaldi, en LAM, en las noches de América. “Hay que casarse en el prime del amor, porque después lo que vaya a pasar, va a pasar igual. Por lo menos no te cases como manotazo de ahogado para conservar la pareja”, dio como consejo la comunicadora.

Recordemos que el vínculo sentimental entre Ansaldi y su ahora esposo, Ignacio Eguren, surgió a partir de un encuentro en una conferencia de emprendimiento. Desde entonces, empezaron un proceso de vinculación que ahora los tienen disfrutando de un flamante matrimonio, que ya lleva varios meses de vigencia.

LA HISTORIA DE AMOR DE CONNIE Y SU MARIDO

"Me invitó a comer en febrero y cuando me estaba bajando de la camioneta, me encajó un beso y ahí sentí algo en el cuerpo”. Tiempo después y con una relación ya afianzada, ambos harían pública su relación a través de redes sociales. Fue en junio de 2024 cuando Connie compartió en Instagram la primera fotografía junto a Eguren, junto a un mensaje que decía, como leyenda: “Piloto de todas mis tormentas. Te amo. Gracias”.

Connie Ansaldi, nota

De Eguren se sabe que es ingeniero agrónomo oriundo de General Villegas. Fundó Eguren & Cía en 2012, dedicada al gerenciamiento agrícola. Y ya, en el año 2019, creó AgroPro, plataforma tecnológica enfocada en la gestión de datos y la optimización de la rentabilidad para el sector agropecuario.