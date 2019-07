A él se lo conoció también por su romance con la ascendente modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, a quien le llevaba casi 20 años. Llegaron a convivir y cuando todo indicaba que el camino era la boda, dos años atrás llegó la ruptura definitiva.

Sin escándalos, aunque sí se arrojaron algún dardito venenoso. Desde hace un año López encontró nuevamente la felicidad en la mujer que lo acompaña hace muchos años en su trabajo en la radio. Y la fecha elegida para pedirle matrimonio fue el día de su cumpleaños, donde había ido a festejar con amigos.

ADEMÁS:

El pelado le lleva a Nella 15 años de distancia y apenas arrancó la relación la hicieron pública. Mucho antes que su ex pareja se ponga de novia con el tenista Juan Martín Del Potro. A diferencia de El Pelado, Jujuy va despacio con el deportista.

Según el relato de la periodista de espectáculos Cora de Barbieri en Infama Recargado, la proposición de matrimonio fue en un restaurante junto a sus familiares y mejores amigos. Por ahora El Pelado no se hizo eco de la buena nueva.

En las redes sociales escribió: "Ayer pasé el mejor cumpleaños de mi vida, era una fecha especial... Así que fui eligiendo a cada persona que quiero y que me quiere; Nella; mi familia; mis amigos de Ramos; de Pinamar; los que me cuidan y con los que trabajo. Al ver tanta gente me di cuenta de que si das, vuelve. ¡Gracias!".