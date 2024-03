El posteo de Sabrina Rojas luego de ser acusada por Flor Vigna como la responsable de su separación

Tras la publicación de un video hot que trajo mucho revuelo y las polémicas declaraciones que hizo durante su paso por el Bailando 2023, Flor volvió recargada y aseguró que Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro, influyó en su separación.

"Sí, tuvo un montón que ver. Creo que había una intención muy grande en que eso suceda. Hubo muchos actos feos y al final terminó influenciando. Yo lo intenté todo con Sabri, pero no quiero darle lugar a eso, ya está… El camino es no estar juntos y hay muchas razones de por qué no", dijo Vigna durante una entrevista con Socios del Espectáculo, en la que remarcó que "cuando te separás, tu mundo arranca de vuelta".

A raíz de las declaraciones de la bailarina, la mirada volvió a recaer en Sabrina ya que Castro decidió mantenerse al margen de la opinión pública: no solo no da notas periodísticas sino que tampoco sube contenido de índole personal a sus redes sociales. En ese sentido, Rojas compartió algunos mensajes en su cuenta de Instagram que despertaron la interpretación de los internautas.

Cabe destacar que en más de una oportunidad la actriz utilizó algunas frases y mensajes con doble, o triple, sentido para apuntar contra ciertas personas en determinadas situaciones.

Por ello, el “Respiro profundo...”, escrito en letras blancas sobre fondo negro no pasó desapercibido para sus más de un millón de seguidores, ya que por ese entonces se viralizaban las mencionadas acusaciones de Vigna.