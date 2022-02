Minutos antes de su ingreso a los juzgados de la calle Tacuarí al 100, en el barrio porteño de Barracas, el acusado mantuvo un tenso cruce con la movilera de C5N.

"Ustedes son funcionales al régimen", le espetó El Presto al micrófono del canal de noticias oficialista, y añadió: "Que los dueños de C5N le paguen al Estado la deuda que tienen".

ElPresto-C5N.mp4

"¿Te arrepentís de alguna de tus agresiones a Fabiola Yáñez", le preguntó la periodista a lo que el youtuber cordobés respondió: "¿Agresiones? A vos te parece agresiones".

"¡Ay, como mujer, como mujer... ¡Hicieron una fiesta mientras la gente se moría, de qué mujer me hablan! A ustedes cuando les conviene sacan la bandera del feminismo y cuando no, se cagan en eso. No me vengas con banderas", respondió en tono enérgico.

"¿Vos sos periodista o sos la hermana de ella? Flor de periodista", le dijo antes de salir de la nota e ingresar a los tribunales, mientras la notera -fastidiosa con el trato de su entrevistado- lanzó: "No voy a entrar en discusiones, no tiene mucho sentido ante un demente".