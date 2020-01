El primer personaje trans de Marvel aparecerá en la serie "Loki"

Se trata de Sera, personaje para el cual ya están buscando a un artista de entre 20 y 30 años

Hace algunas semanas, el director de Marvel Studios Kevin Feige adelantó que en la Fase 4, que comenzó tras el estreno de Spider-Man Lejos de Casa (Spider-Man Far From Home, 2019), haría su aparición el primer personaje trans de la compañía. Sin embargo, Feige no terminó de dar a entender si esto sería en las películas o en las series que prepara para la plataforma Disney +.