Como en aquella época le llovían trabajos, Carrey eligió sus proyectos de manera tal que lo alejaran del género de la comedia, y mal no le fue ya que con The Truman Show (1997) y El Mundo de Andy (Man in the Moon, 1999) se consagró en el drama.

Sin embargo, desde hace una década, su estrella recayó notablemente, y entonces el actor comenzó a considerar retomar personajes icónicos como su Lloyd de Tonto y Retonto (1995) y, para alegría de sus fans, parece que el tímido Stanley Ipkiss sería el siguiente.

Así lo dejó ver en las entrevistas que concedió con motivo del estreno de la adaptación del videogame Sonic, donde le presta su voz al Dr. Eggman, el villano del film. "No pienso en términos de secuelas y cosas así, aunque en este caso (por Sonic), estaría bien, porque el Dr. Eggman aún no ha evolucionado", dijo en referencia a cómo elige sus personajes en la actualidad.

"Para aceptar hacer una secuela de La Máscara, creo, dependería del director. (…) No quiero hacerlo por hacerlo, pero lo haría sólo si fuera con un director loco y visionario", dijo, condicionando así la realización de un nuevo film sobre el personaje.

La primera película de La Máscara recaudó unos 350 millones de dólares en todo el mundo y se transformó en su momento en la más taquillera de las “independientes”. Hubo una segunda entrega en 2005 pero sin Carrey en el protagónico, que sólo recaudó 23 millones y terminó por dejar la franquicia en coma.

¿Podrá revivirla Carrey?