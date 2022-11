El Quinto Escalón: a 10 años de su inicio y a 5 de la última batalla

"El Quinto Escalón" fue el semillero de traperos y freestylers más reconocidos de la actualidad como Duki, Neo Pistea, YSY A, Acru, Paulo Londra, LIT Killah, Wolf, Wos, entre otros.

Estas batallas de rap tuvieron lugar entre marzo de 2012 y noviembre de 2017, con entrada gratuita y domingo de por medio. Alejo Acosta, a.k.a YSY A, y el presentador y músico Muphasa MC -Matías Berner-, fueron los organizadores de este evento que tuvo su última fecha masiva el 11 de noviembre de 2017, con 10.000 fans en el público.

image.png Las compes de plaza Halabalusa -Claypole- y Las Vegas Freestyle -barrio porteño de Belgrano- fueron antecedentes de El Quinto Escalón / Foto IG

El hip hop en Argentina tuvo un boom en los ‘80 con el breakdance -estilo de baile y uno de los elementos originales del hip hop-. La cultura hiphopera era de unos pocos e incomprendida por la mayoría.

Fue en la década de los 90 cuando aparecieron raperos argentinos como Jazzy Mel, Frost, Mike Dee y Gustavo Mustafa Aciar -alias Mustafá Yoda-; bandas como Illya Kuryaki & The Valderramas (IKV) -dúo de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur- con música que fusionaba varios géneros musicales como el funk, el rap, el hip hop, el soul, entre otros. IKV salió con "Fábrica Cuero", su primer disco en 1991, con "Es tuya Juan", que se convertiría en un hit.

El hip hop volvió a explotar a principios del nuevo milenio con el estreno de "8 mile" (2002), película protagonizada por el famoso rapero estadounidense Eminem.

¡10 AÑOS DEL QUINTO ESCALÓN! LO RECORDAMOS ♥.mp4

Competencias de plaza anteriores y contemporáneas a "El Quinto"

• Halabalusa: La Primera Mancha Crew -grupo integrado por Dtoke- fundó esta compe en 2009 junto a los bosques de las vías del tren de Claypole, Partido Almirante Brown, en el sur del Gran Buenos Aires. El jurado estaba integrado por Nichelón, Sony y Cash. El 'Hala' fue una de las primeras compes populares de free en Argentina por su viralización de batallas en YouTube. Llamó la atención de adolescentes como YSY A y Muphasa y tuvo como competidores a MKS, Wolf -Damián Mansilla- o Dam.

• Las Vegas Freestyle: nació en 2011 en el barrio porteño de Belgrano. El freestyler MKS -Marcos Mansilla, hermano del también freestyler Wolf- fue uno de los más destacados de estas batallas.

• A Cara de Perro Zoo: Mustafá Yoda MC -Maestro de Ceremonias- y fundador del sello discográfico Sudamétrica, organizó este torneo desde 2010. De estos encuentros, participaron competidores y también artistas del sello mencionado como Kodigo, Sony o Tata -ganador de la Red Bull Argentina 2020-, que fueron inspiraciones para los más pibes de El Quinto. Mustafá produjo el documentall “A Cara De Perro Zoo – La Película” (2011).

image.png El primer encuentro fue convocado por Facebook y tuvo lugar el 11 de marzo de 2012 / Foto IG

El Quinto Escalón: 2012 y 2013

Con Facebook como aliado, El Quinto Escalón -por su ubicación en la icónica escalinata de 5 peldaños de l Parque Rivadavia- convocó a un público más amplio en la esquina de Chaco y Doblas, en Caballito. Tuvo su primer encuentro el 11 de marzo de 2012, pero con un primer registro audiovisual en abril de ese mismo año, cuando Alejo Acosta a.k.a YSY A, publicó un video en YouTube.

En la terchera fecha del torneo, Muphasa -todavía no era organizador- invitó a su amigo, Juancín, quien en conversación con Télam relató sus recuerdos de ese día: "me encontré con algo que nunca me hubiese imaginado. Con un grupo de 10/15 pibes haciendo freestyle. Algo que solo había visto en películas y que no sabía que existía en Argentina. Los pibes eran más chicos que yo. Yo tenía 19, y ellos 14, 15, 16, 17. Lo vi competir a Muphasa y quedé flasheado. Todos tenían diferentes estilos, improntas. Me empecé a copar con la movida y empecé a ir todos los domingos".

En la cuarta fecha, Wolf llevó a su hermano MKS -también freestyler-, que venía de "romperla" en Las Vegas Freestyle. La presencia de los hermanos Mansilla -Wolf y MKS- atrajo a un público mayor y más "pibes" que querían competir.

Recién en junio de ese primer año Muphasa se sumó a la organización y propuso crear un canal de YouTube de El Quinto Escalón. Con el tiempo, la dupla organizadora armó otros eventos en Caballito como "Quién habló de División?" y "Sonría, la estamos rapeando", donde artistas emergentes daban shows en espacios públicos. El YSY empezó a traer artistas internacionales como los españoles Dano y Foyone y también llegó el artista renombrado del under, Klan, -ganador de la Red Bull Argentina en 2021- se acercó al torneo.

DUKI vs NACHO - FINAL Fecha 6 (Torneo 2016) - El Quinto Escalon.mp4

2014-2015

Durante 2014 y 2015 El Quinto se estableció con competidores, público, jueces, organización y difusión suficiente para generar un impacto. Se presentaron en el torneo Wos y Acru. "El 2014 fue un año interesante porque llegó Acru, rapero, hiphoper boombap. Rapero más clásico, del hip hop de los '90. Él no hace trap. Hoy es el referente más grande del rap argentino, va a llenar un Obras -15 de diciembre-, ningún rapero nacional llenó un estadio. Cuando él llegó al Quinto combinaba técnicas, skills -habilidades- y cosas que no sabíamos que se podían hacer. Y la primera vez que vino ganó esa fecha", recordó el exjurado y también músico, Juancín.

En la segunda mitad de 2015 el promedio de espectadores por YouTube rondaba los 100 mil y esto coincidió con el aterrizaje de Duki, Dam y Dani, Ecko entre otros. Con este imparable aumento de popularidad, El Quinto comenzó a desplazar a compes como Cara de Perro Zoo. Para Juancín, el 2015 fue el año en el que se consolidó Duki.

2016

En enero del 2016, "El Quinto" dio un salto de popularidad al organizar una fecha a beneficio del padre de Acru, quien tenía que juntar plata para una cirugía. Fue la primera vez que el evento tuvo una entrada paga. Para Juancín, el 2016 "fue el año más importante porque es el año que explotó todo". Ya para ese momento, se estaban viralizando algunas de las batallas en YouTube y era considerada la compe de plaza más grande de habla hispana.

En agosto de ese año, pasan del cuadrilatero al anfiteatro del Parque: "se desbordó. Éramos 700/800 personas. Esa primera fecha en el anfiteatro la ganó Duki. Fue increíble, la sensación de estar en ese especie de coliseo y esos meses desde agosto 2016 a marzo 2017, fueron los meses más increíbles para la historia de habla hispana del freestyle, me animo a decir, al menos, del underground".

videoplayback (22).mp4

Paralelo al incremento de la fama del torneo, hubo cambios en la organización debido al aumento de espectadores como por ejemplo la concientización ambiental de no ensuciar el espacio público del parque junto con un incentivo de rimas respetuosos y sin referencias homofóbicas o racistas. Este año también se caracterizó por la aparición de futuras estrellas como Trueno, LIT Killah y Replik, que consolidaron la nueva camada del torneo.

"Fecha a fecha, las batallas empezaron a llegar al millón de reproducciones. El que ganaba El Quinto se le sumaban 500 seguidores en instagram. Los niveles de viralidad que se manejaron no tenía ningun sentido", explicó Juancín.

El 2016 se coronó con una final nacional -con los 8 mejores MC's de la temporada anual- en el boliche Groove, del barrio de Palermo, que tuvo en la última instancia el enfrentamiento entre Wos y Klan, teniendo como campeón del año al primero, Valentín Oliva.

Hace 5 años, el 11 de noviembre de 2017, en el Microestadio de Malvinas Argentinas, con un sold out de 7000 fans en el público, tuvo lugar la últma fecha del torneo. En este último encuentro -conocido como 'El último escalón', nombre también del documental- participaron 32 MC´s y 8 MC´s internacionales, y tuvo como subcampeón a Wos y como campeón a Dtoke.

Este último año estuvo marcado por la creación del programa de radio en Vorterix, al cual los invitó Mario Pergolini: "pudimos además de darle más visibilidad al evento, darles voz a los integrantes del movimiento, competidores, jurados, referentes, etc", explicó Juancín. Además, se pasa a hacer en escenario con un sonido profesional y cámaras, lo que Juancín denominó como "todo un hito, más allá de los cuestionamientos de si valió o no la pena ese cambio, porque había una sensación de que se había perdido esa esencia under".

El Quinto en los últimos años se convirtió en un evento másivo y mainstream, dejando de ser la compe íntima y experimental de plaza. Por este motivo, YSY A decidió "matar al Quinto" porque ya no coincidía con la esencia y la idea original que tenía su fundador al principio: "la cuestión estaba muy viciada por lo material, por una moda efímera, y yo sabía que la historia estaba en la música y no en un show de entretenimiento, porque la música excede al entretenimiento, es energía que se te mete en el alma. Entonces creo que fue fundamental y por eso tomé la decisión en su momento" de ponerle punto final al torneo, expresó Alejo en conversación con Télam en junio pasado.

image.png El YSY A en tiempos de masividad y mainstream de la compe de plaza más importante del freestyle de todos los tiempos de habla hispana

Juancín: "La fecha de cierre fue algo sin precedentes para un evento autogestionado, y el final de 5 años y medio increíbles, que fueron una catapulta, para un montón de referentes, para mí incluido, para tener una carrera, en base al free, a lo urbano".

No quedan dudas que El Quinto Escalón fue una pieza fundamental para convertir al freestyle en parte de la cultura argentina, en transformar sueños de pibes en realidad y en una pasión de multitudes.

Fuente: Télam - Lucía Borello