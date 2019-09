El ranking definitivo del ranking musical de "Todo x 2$"

Ranking 50

Frase destacada: Qué le voy a hacer, si yo, ayer lo medí a Terragno.

49. Eliseo Naval | Yo quiero (Ratones Paranoicos - Yo quiero mi pedazo)

Ranking 49

Frase destacada: Yo quiero a Nancy Pazos, cabida no me da, me voy a ir con Lanata, si Nancy Pazos no está.

48. Mingo Star- Es mi Slip (The Beatles - Let it Be)

Ranking 48

Frase destacada: Pero no encuentro consuelo, porque descubrí que fue Titi, el que sacó de mi armario mi slip, es mi slip, es mi slip.

47. Coco Lissy | Noria (Umberto Tozzi - Gloria)

Ranking 47

Frase destacada: Noria, acá grabó Memoria, con la esposa de Cavallo, Sonia.

46. Escalectric Light Orchestra | El mondongo (Electric Light Orchestra - Last Train to London)

Ranking 46

Frase destacada: Lo tengo en el freezer desde el jueves, compré el chorizo en Lanús.

45. Frank Lanata | Mi Short (Frank Sinatra - New York, New York)

Ranking 45

Frase destacada: Fui a la pileta de Ñuls, en ella soy rey, porque me queda bien mi short, mi short.

44. El Piero Santillán | Me Dejo (Piero - Mi viejo)

Ranking 44

Frase destacada: Y aunque somos tan distintos, se me acerca con ternura y ahora me muestra su cinto.

43. Sui Géneris | Hubo un tiempo que fui mozo (Sui Generis - Canción para mi muerte)

Ranking 43

Frase destacada: Te encontraré una mañana, cerca de mi mostrador y prepararé picada, para dos.

42. Kin Otto | Bosta (La Bomba - Azul Azul)

Ranking 42

Frase destacada: Yo me siento un imbéxil, hoy fui al campo a pasear, quise saltar un alambrado me enganché y me caí en la bosta.

41. Los Osvaldo Ortíz | Machinea (Los del Río - Macarena)

Ranking 41

Frase destacada: Machinea, tiene un novio que se llama de apellido Victorino.

40. Soldad Silveyra | A Lanata (Soledad - A Don Ata)

Ranking 40

Frase destacada: El aire del cerro, las flores del valle, se le enredan en el alma ay ay ay a Lanata.

39. Patricio Contreras | Vamos (Pop Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - La Bestia Pop)

Ranking 39

Frase destacada: Mi novia es, sobrina de Irma Roy, tiene quilombos, con la familia, y antes que den las 10, dormirá.

38. Pete y Pato | Ronca (Pedro y Pablo - La Marcha de la Bronca)

Ranking 38

Frase destacada: Ronca, se babea y suenan pedos, y se rasca cuando va a mear y mear y mear.

37. Negro Álvarez | No Hay (Bob Marley - No woman no cry)

Ranking 37

Frase destacada: Me pediste sobre y papel, fotocopias del carnet net net.

36. Alberto Corteza | Pajero (Alberto Cortéz - Callejero)

Ranking 36

Frase destacada: Les dio paja a todos, les cumplió su sueño, hizo escobas y muñecos de Pelé.

35. Donald Trump | No siento (Donald - Las olas y el viento)

Ranking 35

Frase destacada: Pedaleando o ajustándome la malla, con la morsa apretando en el taller.

34. Jorge Harrison | Ketchup (The Beatles - Hey Jude)

Ranking 34

Frase destacada: Tengo que hacer ya una elección: chucrut, morrón, nada me va bien qué corno hago.

33. Miguel Rosé | Rozan Rozan (Sandro - Rosa Rosa)

Ranking 33

Frase destacada: Rozan rozan, siempre a mi me rozan, hay como me rozan, yo ya no lo aguanto, que me rocen tanto, que me rocen tanto, siempre a mi.

32. Tino de Bocourt | Toca pito (Nicola di Bari - Ho capito che ti amo)

Ranking 32

Frase destacada: Toca pito, el enano, yo lo he visto en una plaza hacer desastres, y hasta se animó a tocárselo a Peralta.

31. Anthony Queen | Clericó (Queen - Bohemian Rapsody)

Ranking 31

Frase destacada: Hoy Silvia hace una fiesta y me mandó a comprar, es caro el mousse es caro el mousse, me faltan cuatro mangos.

30. Los Moishe Guevara | Lava (Hava Nagila - Tradicional hebrea)

Ranking 30

Frase destacada: Lava... y lava Inés, lava a Lucho Avilés, lava el bidet.

29. Los Gay Williams | Sarro (Canción serie del Zorro)

Ranking 29

Frase destacada: El gordo aquel, tiene turno a la una, ya se sienta frente al torno.

28. Los Ángeles de Cibrián | Deja que entre (The 5th Dimension - Aquarius/Let the Sunshine)

Ranking 28

Frase destacada: Deja que entre, deja que entre, que entre... Embón.

27. Marilino Ross | Cabito (Leon Gieco - Carito)

Ranking 27

Frase destacada: Cabito, suelta tu pierna, es un calambre nada mas, ay no me muerdas.

26. Pinky Winky – Hey Chiche ( Pink Floyd - Another Brick in the Wall)

Ranking 26

Frase destacada: Falta un celular ... y un tetra brick de Wolf.

25. Alfred Olivieri - Robin (Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson)

Ranking 25

Frase destacada: Mire señor cuántos Robin son, pruebelos ahora contra el Guasón,¡Hagan POW!

24. Roña Castro – Majul (Cristian Castro - Azul)

Ranking 24

Frase destacada: Y es que este amor es Majul como el mar Majul.

23. Los Peinados Lerner – Que guacho que es Klemm (Los Shakers - Rompan Todo (Break it all))

Ranking 23

Frase destacada: Que guacho que es Klemm, el guacho no es gil, Klemm es un gran playboy.

22. Juan Manuel de Roses – Roque no cebes vo (Guns N' Roses - Knockin' On Heaven's Door)

Ranking 22

Frase destacada: Ya chocaste el otro día un remis, el gato de la agencia piso, le rompiste la boca a la Miss.

21. Ratón Ayala – Queso y dulce (Ratones Paranoicos - Para siempre)

Ranking 21

Frase destacada: No puedo fruta porque es muy dura, hace tiempo que probé y sin dientes me quedé.

20. Nacho Guevara – Laport (El Amor es más fuerte - Ulises Butrón)

Ranking 20

Frase destacada: Puedo partir este melón, abrir paredes con el mentón y levantarlo a Paenza, de nalgas.

19. Los 3 Chiflados – No voy con Shemp (Charly Garcia - No voy en tren)

Ranking 19

Frase destacada: Por eso me mudo al sur, con Moe y Larry yo me voy a Lanús, por eso me mudo al sur y que se quede Shemp.

18. Rabino Toro – Goldstein (Eric Clapton - Cocaine)

Ranking 18

Frase destacada: Justo en un Bar Mitzvah, los volvió a encontrar, Goldstein, y los fue a boxear, embocó al chueco Suar, Goldstein.

17. Vaca Narvaja – Yo quería (Roque Narvaja - Yo quería ser mayor)

Ranking 17

Frase destacada: Y me marché vistiendo mi mejor traje, a verme con Elvira cara a cara, a comprar cucuruchos de crema helada.

16. David Lennón – Irma hace gym (John Lennon - Imagine)

Ranking 16

Frase destacada: Ella trabaja sus bíceps, es su única obsesión, su trabajo se lo pide, es guardaespaldas de la UOM.

15. Anthony Queen – Cuida los chanchos Mabel (Queen - We are The Champions)

Ranking 15

Frase destacada: Vos Mabel, ¿qué hacías tu?, igual que ayer los soltaste en el pallier y por todo el living room.

14. Cura Paligue – Pucho (Consuelo Velasquez - Besame Mucho)

Ranking 14

Frase destacada: Resame Pucho, resa en el coche, en la cucha, resa en el pallier.

13. Juan Carlos He-Man – Porque te quiero Asís (Serrat - Tu nombre me sabe a hierba)

Ranking 13

Frase destacada: Porque te quiero Asís, porque te quiero, dejé Albamonte y me fui del M.A.S.

12. Los Pirovanos – Guarda el morrón (USA for Africa - We are the World)

Ranking 12

Frase destacada: Guarda el morrón, guarda los pickles, no tome vino ni un Cointreau ni masque chicle.

11. Saeta – Tengo un puto en la terraza

Ranking 11

Frase destacada: Ahora vivo en Caraza, tengo un puto en la terraza.

10. Peter Saborido – A mi manguera (Paul Anka - My Way)

Ranking 10

Frase destacada: Y siempre de ocho a diez voy a lavar mi camioneta, me siento muy feliz, con mi manguera.

9. Vox Derek – Alfonsín (Vox Dei - Presente)

Ranking 9

Frase destacada: Cuanta humedad, cuanta humedad, dijo Alfonsín.

8. Milonguito Heredia – Corre (Victor Heredia - Sobreviviendo)

Ranking 8

Frase destacada: Quiere batir un récord, se llama Enzo, es el número 12 y corre sin lienzo.

7. Ricardo Bauleo – Chipá (Ricky Martin - She bangs)

Ranking 7

Frase destacada: Chipá, chipá me como un chipá, en Lanús, Lanús me enloquece el queso, la harina, no puedo parar.

6. Joan Manoel Serra Lima – Poné a López (Serrat - Penelope)

Ranking 6

Frase destacada: Poné a López, olvida qué pasó con él, que si perdemos, nos vamos a la B.

5. Los 3 Chiflados – Llamen a Moe (Soda Stereo - De música ligera)

Ranking 5

Frase destacada: Llamen a Moe, que Larry está en cualquiera, anda con gatos, le da a la ginebra.

4. Poncio Piloto – Presupuestaré (Serú Girán- Seminaré)

Ranking 4

Frase destacada: Soy Miguel, quiero entrar, acá hay mucho olor a gas, sacá a los pibes.

3. Mick Daer – Patti (I can't get no (Satisfaction) - The Rolling Stones)

Ranking 3

Frase destacada: Ay que cheto, Patti es Fasion, con Ruckauf con Ruckauf.

2. Jose Luis Duhalde – Te quiero (José Luis Perales - Te quiero)

Ranking 2

Frase destacada: Cafiero, Cafiero, eres el centro de mi corazón, Cafiero, Cafiero, te quiero como a Perón.

1. Open Doors – Ramón (The Doors - Light My Fire)

Ranking 1

Frase destacada: Te doy catorce de Tristán, te juego al chupi a Gasalla, te doy mi pilón de Panam, por favor, dame a Zulma Faiat.