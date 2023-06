El regalo sorpresa de Cinthia Fernández para Matías Defederico

Desde hace años, la tensión entre la influencer y el ex futbolista es tema de conversación en el mundo del espectáculo. Separados en 2016, los conflictos entre ambos siempre fueron de alto perfil mediático y no pasaron para nada desapercibidos. Fruto de su relación nacieron Charis, Bella y Francesa.

“Tema Día del Padre: siempre me preguntan ¿se regala o no se regala? Yo siempre regalo, porque pienso que es para la felicidad de las nenas. Los niños a esa edad no tienen poder adquisitivo. Si bien tienen sus ahorros, no manejan plata. Entonces les hago hacer una torta, dibujitos y siempre mando un presente para que ellas vayan felices”, aseguró la panelista de Nosotros a la Mañana en sus historias de Instagram.

En ese sentido, Cinthia Fernández le hizo un pase de factura a Defederico, y le recriminó que él no suele tener este tipo de atenciones. “No me pregunten si del otro lado pasa lo mismo (risas). Me rescato. El año pasado me mandó una torta y llegó con ticket. Algo es algo, para mí es una evolución del neandertal. Después de tantos años un gesto tuvo, y se agradece”, disparó.

Para alejarse del conflicto, animó a sus seguidoras que estén en una situación similar a tener en cuenta sus consejos: “La moraleja es que por más conflictos y por más sorete que hayas tenido al lado, tenés que pensar que esto lo hacés por tus hijos, ya sea una flor arrancada de la calle, hacerlos dibujar algo, sentarlos a hacer una torta... háganlo porque la felicidad cuando se llevan algo para entregarlo es hermosa”, afirmó.

la-pulsera-que-cinthia-fernandez-le-regalo-matias-defederico-el-dia-del-padre.jpg

Al final del video, Cinthia incluyó la promoción de una joyería y mostró el regalo que había encargado para Matías Defederico: una pulsera con su nombre y el de sus tres hijas. “Matías, Charis, Bella y Fran”, dicen los dijes del accesorio regulable que la modelo pidió especialmente para su ex.