Furie popularizó al personaje desde comienzos de la década pasada junto a la frase “feels good man” (se siente bien, hombre) y desde entonces el mismo se ha ido convirtiendo en uno de los “memes” más utilizados de Internet.

“A partir de 2015, varios grupos marginales asociados con la extrema derecha intentaron cooptar a Pepe mezclando imágenes suyas con otras que incitan al odio, con lenguaje y símbolos de la supremacía blanca, símbolos nazis y otras imágenes ofensivas”, dijo Furie, que demandó al sitio Info Wars con el fin de salvar a “su” personaje.

Para ello, creó el tópico #SavePepe, luego de ver una imagen del sapo junto al fundador de Info Wars, Alex Jones, el presidente Donald Trump; y otros exponentes de la derecha más recalcitrante de los Estados Unidos como Milo Yiannopoulos, Ann Coulter, Matt Drudge y Roger Stone. Como el póster se vende en el sitio de Info Wars, Furie alegó a través de sus abogados que él nunca autorizó su uso para fines políticos de ningún tipo.

ADEMÁS:

Sin embargo, en el contraataque, Info Wars sacó una carta de su manga (derecha, por supuesto) cuando el abogado del sitio, Marc Randazza aseguró que Pepe the Frog comparte “notables similitudes” con el autóctono Sapo Pepe, que popularizó la cantante Adriana Szusterman durante varios años, antes de perder un litigio legal que dejó al personaje en manos de Analía Candela García.

"Esta comparación no pretende implicar que existe una demanda por infracción de derechos de autor por parte del creador de “El Sapo Pepe” contra el Sr. Furie. (…) Más bien, muestra que hay notables similitudes que muestran que “Pepe The Frog” de Furie es probablemente un trabajo derivado sin licencia de “El Sapo Pepe”, y por lo tanto no tiene derecho a la protección de derechos de autor", aseguró Randazza. De esta manera, el abogado ha solicitado al juez de la causa que le otorgue una extensión de seis meses para ampliar su alegato luego de este “impactante” descubrimiento.

Analía García logró que en 2014 Adriana deje de utilizar al Sapo Pepe, protagonista de una canción creada por ella en 1988 para que los chicos les pierdan el miedo a los batracios; y luego de que la Justicia argentina le reconociera la propiedad del personaje emprendió una serie de giras por todo el país.