El sorprendente regalo que Luis Miguel le hizo a Sofía Zámolo

Y agregó: "A mí me gusta mucho la música de Luis Miguel, mi hermana era súper fanática, y mi papá también. Yo siempre lo admiré desde el lado artístico, tiene un vozarrón espectacular, una voz única".

Pero el conductor buscó saber un poco más y le preguntó si quiso tener algo con ella."¿Fue hasta ahí nomás? ¿No buscó hacerse el canchero? Porque a Silvina Escudero la llevó a una cena y demás", introdujo, a lo que ella respondió tajante: "No, nunca jamás".

Luego, manteniendo su seriedad, explicó en mayor profundidad el momento que vivió con Luis Miguel: "Siempre muy buena onda. Había eso como que te invitaba, pero no pasó. Si esa es la pregunta no, no pasó nada más que eso de la rosa".

Cabe destacar que hace casi 15 años que se decía que el intérprete de La incondicional había tenido un encuentro secreto con la modelo. En ese momento ella estaba en plenitud dentro de su carrera y se decía que se habían visto en el camarín de la estrella.

Las microbikinis que eligió Sofía Zámolo para su luna de miel

Sofía Zámolo sigue siendo una mujer que provoca suspiros en cada paso que da y eso pasa inclusive en su luna de miel, en la que con posteos en las redes sociales se lleva todos los likes desde México. En Tulum, donde pasa pasa de las horas más felices de su vida, Sofía se ha mostrado con distinto tipo de microbikinis.

La rubia sorprendió con una microbikini total black clásica, un traje de baño de dos piezas negro con detalles de arandelas metálicas plateadas en ambas piezas.

El corpiño es semirectangular, con breteles bien anchos. ¿La bombacha? Diminuta, colaless y tiro alta. Para protegerse del sol, sumó al total look un par de anteojos negros con vidrio opaco y marco de carey.