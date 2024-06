Gran Hermano 2023: la última nominación y las confesiones de Furia

Martín Ku, Nicolás Grosman y Bautista Mascia planificaron nominarse entre ellos y de esta manera quedar en la placa original, obligando a Emma a tener que bajar a uno de ellos y cambiarlo por Darío Martínez Corti, quien supuestamente no iba a recibir votos suficientes. Pero toda esta estrategia quedó desarticulada con los dos votos que Furia le dio al comerciante platense, que sumados a los del peluquero cordobés, lo dejaron en la primera placa.

Con la última jugada de Juliana Scaglione -fuera de la casa- Los Bro -Ku, Mascia y Grosman- quedaron juntos en placa y el domingo se jugarán su permanencia en el reality de Telefe, ya el público será el encargado de elegir cuál de los tres integrantes del grupo -que se conformó cuando comenzó el programa- no seguirá en carrera para la final del 7 de julio.

Un día después de su explosiva salida de "Gran Hermano 2023", Juliana Scaglione se presentó a El Debate y descolocó a los panelistas con sus sorpresivas confesiones.

En el comienzo, Santiago del Moro le mostró a Furia el impacto que generó en los televidentes durante sus más de seis meses en la casa del reality de Telefe. La polémica exparticipante aclaró que nunca imaginó llegar tan lejos y recordó que entró al programa con el objeto de cambiar su vida, fundamentalmente por el premio económico que entrega al ganador “Me sentía muy ahogada con el hecho de no poder comprarme nada. Todo era trabajar para comprarme la comida, lo básico”.

Juliana Scaglione admitió que, en las últimas semanas del reality, hizo todo lo posible para que la eliminaran del juego. Después dio detalles de cómo vivió -dentro de la casa- tener el diagnóstico de su leucemia. Fue la periodista Laura Ubfal quien le preguntó “Nosotros nos conmovimos con el tema de tu enfermedad. ¿Cómo lo viviste vos, realmente, adentro de la casa?”, a lo que la exparticipante expresó “El juego hizo que yo no piense tanto” y agregó “Mi cabeza estaba mucho más ocupada en el juego, mi cabeza estaba mucho más ocupada en relacionarme con los que estaba adentro, hacer estrategias. También tuve el ingreso de una contención. Entonces, creo que fue todo mucho más ameno”.

“Empecé a ver cómo mis verdaderos compañeros se preocupaban por mí. También Emmanuel compartió conmigo justo antes de irme a sacarme sangre. Esa noche me quedé sola y él fue el único que vino, me besó y me dijo ‘quedate tranquila que va a estar todo bien’. Aunque el otro día yo le tuve que dar a todos un diagnóstico que no era del todo lindo” confesó durante su relato.

Durante El Debate, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Sol Pérez y Eliana Guercio llenaron de elogios a Juliana Scaglione, distinta fue la postura del periodista Ceferino Reato, quien expresó: “Furia se fue porque así lo quiso el fandom del Chino y los Bros”.

En cuanto a las acusaciones de violencia, Furia minimizó todas las situaciones conflictivas que atravesó dentro de la casa “Invito a esas personas a que entren a esa casa y a que convivan con gente que te traiciona y te deja sin comer. Cada uno juega como quiere”, lo provocó la reacción en Reato que se mostró crítico contra la exjugadora.

“La verdad es que si estoy acá y ustedes me dicen lo gran jugadora que soy, estaría bueno que la gente pueda entender, más allá de la gente que me quiere, que sé que entiende todo, pero veamos el punto negativo. Punto número uno: Gran Hermano es un juego, punto número dos: cada uno juega como quiere y hace de su vida lo que quiere, y Gran hermano no tiene censura, no está guionado. Ahora a Gran Hermano, ¿le gusta y avala la violencia?, no, en ninguno de los aspectos. ¿Discutir es violencia?, ¿Gritar es violencia?, Que te quieran hacer cagar tu propio juego, ¿es violencia cuándo vos le decís a la persona "no me vas a cagar" en la cara, ¡No!” se preguntó y respondió Juliana, en el mismo momento.