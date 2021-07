El tenso pase entre Canosa y Novaresio por los penes de madera

En el "pase", algo ya clásico entre programas que pretenden que el televidente siga firme delante de la pantalla, ambos conductores no ocultaron sus diferencias respecto de la noticia de la licitación por parte del gobierno nacional para comprar 10 mil penes de madera para ser usados como material didáctico en las escuelas.

Luego de que durante dos horas Canosa -que dicho sea se impuso en el rating en su franja entre los canales de noticias- sostuviera su postura en contra de una compra que cree absurda en un momento de crisis económica, Novaresio le planteó de movida una mirada totalmente opuesta.

"Quiero aportarte una mirada para pensar distinto: no es tu caso, pero me pareció una cosa de infantilismo de 5ºB de decir '¡Eh, los penes de madera!' Seamos un poquito adultos, he visto cosas insólitas. Y en segundo lugar, los penes de madera no son ni consoladores, ni elementos de autosatsfacción, son elementos imprescindibles para contar algo que nosotros damos por supuesto, con nuestro estándar", arrancó el rosarino.

Novaresio justificó su posición en la relevancia que tiene la compra en sí, más allá del costo, porque serviría para llevar educación sexual a quienes hoy no saben cómo cuidarse de enfermedades venéreas o como prevenir un embarazo no deseado.

"¿Pero no podíamos usar una botella de la que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita? Yo no soy pacata, a mí un pene no me asusta de acá a la China pero lo que sí pienso es que con todo los que nos pasa, comprar tantos penes de madera...", retrucó Canosa y agregó que "me parece mucho gastar todos esos millones en penes de madera".

"75 mil dólares", le respondió seco Novaresio haciendo la conversión a dólares de la licitación pública que se informó fue por 13 millones de pesos.

"Yo estoy en contra de que gasten guita cuando no hay guita, después aprobemos el preservativo y si quieren les enseño, es fácil", dijo la conductora mientras su colega dejaba entrever que hay quienes -en este caso- esconden que están en contra de la educación sexual integral (ESI) en las escuelas.

"El problema es que vos y yo vivimos en un país en el que todavía escuchamos voces como las de (monseñor) Héctor Aguer que, está en contra del matrimonio igualitario, del aborto y propone el método Billings de anticoncepción. Yo les pediría que se asomen a otros lugares distintos y vean lo difícil que es acceder a la información", sostuvo Novaresio y graficó: "Hay que dar información sexual, ¿cuánto es? 75 mil dólares. A mí el argumento de esto es mucho frente a esto me llevaría a decir: cerremos el Teatro Colón, en un momento de crisis... Y yo soy fanático del Colón. Ojo con esos argumentos".

"Para mí no es lo mismo, desde lo gestual, el Colón ya lo tenés y los penes los fuiste a comprar... No es momento para hacer un Colón y no es momento para hacer penes, no sé qué tiene esta gente en la cabeza", recogió el guante la experiodista de espectáculos.

"También podrían haber enseñado a ponerse los penes de madera (sic) antes de que la ley del aborto haya salido, así de paso no quedaban embarazadas las mujeres y enseñaban educación sexual", planteó Canosa en otra pasaje del cruce. Inmediatamente Novaresio lavantó su dedo índice para señalar otro punto en el que está en las antípodas con su compañera de canal: "Ahí está, ése es el argumento. Saludo tu valentía de decir lo que pensás, en realidad lo que se esconde es un enojo por la ley del aborto para que la gente no pueda decidir cuándo concebir".

"Siempre digo lo que pienso y para mí, antes que abortar a un hijo, es mejor enseñar a cómo no tenerlo", devolvió la blonda y recibió como respuesta: "Con el mayor de los respetos pero no ví militar por la educación sexual obligatoria, es más ví oposiciones". "Yo estoy a favor de dar educación sexual, no que no tengo es el poder de meterme en eso porque no soy del gobierno", justificó Canosa.

"Creo que detrás de todo esto se esconde una movida conservadora de '¿Qué es esto que el sexo es por placer?'", planteó más adelante Novaresio pero su colega le dijo: "Yo estoy hablando de plata y también de distracción de parte del gobierno" y agregó "queremos educación sexual, no queremos penes de madera cuando falta un montón de plata y la estamos poniendo en cualquier lado, y además debe haber un curro en el medio que no tengo idea cuál es".

El debate continuó en torno al alcance del aborto, donde Canosa recordó que fue "abanderada" en contra de la ley, y habló de "descuartizar" y Novaresio se limitó a separar en sílabas "Mi so pros tol", el nombre comercial del medicamento "legal" que se indica para interrumpir los embarazos.

También se mostraron en veredas diferentes a la hora de quién de los dos está en condiciones de enseñar ESI, donde Canosa afirmó estarlo y Noavaresio dijo que no, pero que ella tampoco "sólo por ser madre". Imperdible.