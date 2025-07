Ya se va de El Trece y Viviana Canosa anunció que está un paso de C5N: "Ahora soy opositora"

"Recuerdo que estaba en el supermercado con mi hija. Era un día de playa divino pero le dije que fuésemos en ese momento, que no iba a haber nadie. Subo a mi Instagram que no estoy más en La Nación + y el primer llamado que recibo es el tuyo", recordó Viviana, al aire de Carnaval Stream, el programa que comparte con Jorge Rial.

"Me dijiste quien me iba a llamar, que lo atienda y que me vaya a C5N... Me reuní, me sentía rara de pasar de La Nación + a C5N. Hace un año me volvieron a llamar y les dije que no sabía si era el momento. Ahora, estoy curada de espanto", se sinceró Canosa, durante el vivo, a pocas horas de despedirse de su ciclo periodístico, en la pantalla de El 13.

"Yo creo que nosotros dos (por ella y Rial) somos una hermosa dupla. Veía que en un programa nos ponían a los 2 y digo: esta pareja la compro. Pero vamos viendo... Estamos bien acá igual, no pasa nada. me habían llamado para ir a las 23 hs después de Duggan. Pero hace 2 años yo sentía que no encajaba. Ahora, encajo en cualquier lugar, si ya soy opositora de este gobierno", remató la conductora, sin filtros.

CANOSA SE BAJÓ DE SU PROGRAMA

A tan solo una semana del final de Viviana en vivo, el programa que supo liderar por algunos meses en El 13, Viviana decidió que no quiere llegar hasta fin de mes al aire. Y decidió bajarse de la programación una semana antes. Porque su contrato era hasta el 31 de julio pero su última emisión al aire será este jueves 24, por la tarde.

Viviana Canosa, nota.jpg El inesperado anuncio de Canosa, en X.

A través de un escueto "comunicado" en sus redes sociales, Canosa hizo saber su decisión a sus miles de seguidores en X. "Lo llamé a Pablo (Codevilla) y le comuniqué. Mañana es el último. Los (emoji de corazón rojo", compartió la periodista. Es decir, en breve, su paso por la emisora del barrio porteño de Constitución, es historia.