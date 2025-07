Florencia Peña dura contra Viviana Canosa: "Antes muerta se va a retractar"

"Esto cruzó todo límite, excede la libertad de expresión. Esto nos pone un debate sobre el tapete y es el de cuál es el límite. No la veo en la línea de pedir perdón. La veo yendo por todo. Antes muerta se va a retractar", lanzó Florencia, al aire del programa de María O'Donell, en Urbana Play. "Ojalá me esté equivocando...".

"Porque sería de alguien con un poco de consciencia si diera vuelta la página y pidiese disculpas. Creo que lo que hizo es muy grave y que tiene que sentar un precedente. Esto no le puede pasar a nadie más. El juzgado dijo no hay nada. Ahora como se abrió el secreto de sumario porque ya se investigó, y lo levantan porque no hay nada más que investigar", explicó, Peña.

"No hay nada, no pudieron hacer nada. Se dieron cuenta de que todo era un blend. Y aclaran cuales son las personas que no están involucradas. Que hay una víctima pero que nada tiene que ver con estas personas. En mi caso aparezco por el 'habría un video, porque yo soy la chica de los videos, pero nunca hay aunque siempre, por las dudas, alguno lo vio'", cerró la protagonista de Pretty Woman, sobre Calle Corrientes.

FLOR Y SU CONEXIÓN ESPECIAL CON SU PAPÁ

“Hace tiempo que trabajo con los registros, y a veces lo hago asistida por una guía espiritual o médium. Es una terapia que me ayudó mucho... Quien me abrió en ese momento los registros me dice: ‘acá hay una persona que tiene un suéter en los hombros’. Mi papá se los ponía así. Después me dice ‘es medio pelado’. Mi papá era medio pelado. Y me está diciendo que te sigue cuidando”, recordó Florencia, durante una entrevista con Mario Pergolini, para Otro día perdido, en El 13.

Florencia Peña con padre.jpg

“No es fácil perder a alguien tan importante. Pero yo encontré una forma de seguir hablándole, de sentir que no se fue del todo... La muerte no te roba el amor. El amor queda, se transforma, sigue", dijo Peña, al compartir su experiencia paranormal, tras el fallecimiento de su padre, años atrás.