El terrible momento que vivieron las hijas de Mauro y Wanda

"Las nenas ayer, después de la conversación que tuvieron con el papá, fue la ambulancia por un ataque de nervios a una nena de nueve años. El médico de OSDE les aconsejó una terapia psicológica urgente y están con el problema de que Icardi no firma, no autoriza la terapia” explicó la conductora de "SQP" que remarco que Mauro Icardi no cree en los beneficios de realizar terapia.

“Estas chicas no las están pasando bien, tienen vergüenza de ir al colegio” destacó Yanina.

Según explicó Yanina Latorre, durante la videollamada las menores le habrían reprocharon a su padre el porqué había ido al estadio con los tres hijos de Maria Eugenia Suárez y que él “se quedaba mudo”. Además, la panelista agregó más detalles “En la conversación, le preguntaron, "mostrame la casa, mostrame mi cuarto" y él no les quería mostrar el cuarto de ellas porque estaban instalados los chicos de la China”.

“Para Isabella y Francesca es un drama. En un momento les dice ‘¿dónde están durmiendo los hijos de Eugenia?’ Y él le dice 'en los cuartos de ustedes'. ‘¿Y por qué no están en el cuarto de invitados?’ 'Porque si no estarían muy apretaditos.'¿Y qué? Están en mi cama'. Horrible” continuó relatando Yanina.

La conductora de "SQP" reveló que Francesca (10 años) e Isabella (de 9) le pidieron a Mauro que les traiga sus cosas y que este se negó “Le pidieron que le traiga la mudanza y él les dijo ‘no, yo las mudanzas no se las voy a llevar porque ustedes van a venir acá conmigo’”.