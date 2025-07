Benjamín Vicuña habló tras el posteo de la China Suárez: "Es muy triste"

"La verdad que lo único que les pido es que ojalá podamos desactivar esto, la verdad que tener que estar acá, ustedes están haciendo guardias un montón, yo tengo que seguir con mi vida, tener que seguir con mi laburo, trabajar, seguir con mis obligaciones como papá, entonces nada, ojalá que lo entiendan y que paremos esto", pidió Vicuña.

Sobre el fuerte posteo que publicó su ex, Benjamín dijo: "No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste, en ese momento te puedo decir muy triste".

Al ser cuestionado sobre los dichos de Pampita, que dijo que es un muy buen padre, el actor opinó: "No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo, en estas situaciones a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, la verdad es una situación que no quiero".

"¿Te duele más por tu persona o por los hijos?", le preguntaron y él respondió: "No, no, no, no voy a decir que ni siquiera es evidente que es lo que duele, pero yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar".

El inesperado y conmovedor mensaje del hijo de Vicuña y Pampita en defensa de su papá

El escandaloso posteo que la China Suárez publicó en contra de Benjamín Vicuña previo a dirigirse a Turquía, sorprendió a todos con sus fuertes declaraciones. En un carrusel que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz llamó a su ex pareja mal padre, lo acusó de serle infiel cuando estaba embarazada y de ser adicto.

Las acusaciones de la China generaron cientos de reacciones en redes sociales, quienes recordaron viejas declaraciones donde se refería a su ex pareja de manera contraria a como lo hizo este lunes en sus redes sociales.

image.png Posteo del hijo de Benjamín Vicuña.

Bautista Vicuña, hijo mayor de Benjamín y Pampita salió al cruce tras las declaraciones de quien fue su madrastra durante unos años. A través de sus redes sociales, el adolescente escribió: “Gente que no conoce a mi papá y mi mamá puede opinar lo que quiere”. Y remarcó: “Yo y mis hermanos sabemos bien quién es”.

Además del posteo de Bautista, Pampita volvió a apoyar públicamente a su ex pareja y su postura como padre de la misma forma que su hijo.

image.png Posteo de Pampita.

La modelo posteó una historia con una conversación con uno de los profesores de Benicio, el hijo menor que comparte con el chileno: “Hola Caro, cómo estás? Te quería mandar esto porque me dio ternura. Estábamos haciendo una tarea con Beni y escribió esto”.

“Esto puso Beni hoy en el colegio, algo estamos haciendo bien Benja”, escribió la modelo sobre la conversación, remarcando lo buen padre que es el chileno.