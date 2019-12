Eleonora Wexler: "En "Tu parte del Trato" nadie es lo que parece"

A poco de regresar de suelo español donde participó en La valla, la serie de trama futurista que transcurre en 2045, se concentra en los vaivenes de la historia de intrigas centrada en la vida de un empleado de una importante financiera que, a través de la propuesta de una mujer, hace un pacto para librarse de las personas que odian.

"Nunca había hecho unitario en Pol-Ka. Solo hice un capítulo de Mujeres asesinas y un par en Condicionados", señala sobre la ficción que supo encarnar Soledad Silveyra y Oscar Martínez y su retorno a la emisora que lidera Adrián Suar.

"Había hecho tiras en Pol-Ka y luego me fui a Telefe a hacer algunas propuestas para Underground. Este es como mi regreso", comenta sobre Tu parte del trato, que se emite además en versión íntegra por Cablevisión Flow y la señal TNT Series para Latinoamérica y que la devuelve a dicha productora luego de su participación en 2014 en la tira Noche & día.

"Cuando me propusieron esta historia me gustó, me impactó. Empecé a leer el guion y no pude parar. Lo que más me gustó fue la historia que se cuenta. Leía el guion y me provocaba querer saber el capítulo que seguía y el capítulo siguiente. Si a mí me engancha la historia me da ganas de contarlo. Si a mí me pasa eso tengo la sensación de que al público le va a pasar algo parecido. Cada vez la historia me resulta fundamental. Es un producto atractivo, está muy bien el cuento de Guillermo Amoedo un talentoso autor uruguayo y es un placer trabajar con el elenco y con el director Jorge Nisco que ya conocía", rescata Wexler.

"El libro resulta tan atrapante porque todos los personajes no son lo que parecen, son grises, tienen claros y oscuros. Y también me resultó muy atractivo ver que existe algo muy interesante con los personajes femeninos. Todos ellos son muy fuertes, intensos, con una presencia destacada y muy marcada. Son personajes que a mí me encanta hacer, me divierten y me llegan. María, mi personaje, por ejemplo, en que lo único que me une es la beneficencia, es una mujer que no sabes para que lado va en toda la trama. La historia en sí es una intriga constante’, comenta de la propuesta que se verá esta noche en la que intervienen Gustavo Garzón, Carola Reyna, Federico Olivera, Romina Ricci, Roberto Vallejos, Fabián Arenillas, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles, Julieta Vallina, Silvia Kutika y Loren Acuña.

‘Es una historia fuerte, es un thriller psicológico, potente, fuerte. Vos hacés un trato con alguien, y a veces quedás preso de ese trato. Esta serie es como una especie de dominó, donde se mezcla lo que se ve en un principio y lo que son en el fondo. Hay mucha cosa engañosa. Uno se imagina que un personaje y la historia va por un lado y se encuentra con que no. Eso para mí es muy interesante en estos ocho capítulos’, replica.

La chica que debutó en el ciclo Mesa de Noticias con 8 años y que ostenta más de 40 títulos en la pantalla chica entre los que se destacan La banda del Golden Rocket, Amor en custodia, Inconquistable corazón, Valientes, El hombre de tu vida, Los vecinos en guerra, Noche & día, Amar después de amar, Golpe al corazón, Un gallo para Esculapio y Cien días para enamorarse, busca desafiarse sin enredarse dentro de la exigencia actual de un rating que mueve el pulso. ‘En ADDA, Amar después de amar eran 70 capítulos que más o menos sabías y tenías grabado y sabías que no se iba a tocar. Luego si tenés un contrato firmado para hacer un drama y terminas haciendo una comedia desestabiliza’, dice en referencia a la cambiante Golpe al corazón, cuya expectativa a cumplir hizo virar la trama en varias oportunidades.

‘Pero bueno en pos de que le producto funcione se van armando estrategias a ver si modificando funciona. Fui a plantear algunas cosas, pero en general soy como el Titanic. No me voy de un trabajo’, sonríe esta resuelta mujer a quien la madurez de sus 45 años le otorgaron sapiencia en una carrera que no cesó de brindarle oportunidades.

‘Puedo decir que lo que me sigue gustando lo sigo eligiendo. Es un privilegio tener la posibilidad de poder elegir. Si hay algo que yo tengo ganas de contar digo: ‘Esto me gustaría hacer’. Me encuentro más plena, más tranquila, con menos ansiedades. Me gusta lo que veo y lo que se va construyendo. Creo el tiempo vivido fue un buen tiempo vivido: de aprendizajes, de experiencias, con lo bueno y con o malo’.

Volvería a España pero "mi lugar está acá", dice

Por espacio de 6 meses Eleonora Wexler, se instaló en España para filmar La valla, la miniserie futurista transcurrida en 2045 en un escenario apocalíptico tras la Tercera Guerra Mundial donde interviene Ángela Molina y su hija Olivia, emitida por la señal Antena 3 (la misma de La casa de Papel). El reto, sola en continente ajeno, la obligó a conectarse con sus propias potencialidades y reencontrase en lo llano. "Fue muy interesante estar en España. No conocía a nadie; ni compañeros ni productores. Fue encontrarme con qué armas tenía yo. Porque acá todos me conocen, los productores me conocen, los actores me conocen, los directores saben más o menos qué hiciste o qué no hiciste. Allá era: ‘¿A ver?’. Fue una experiencia muy enriquecedora", devela esta actriz que precisamente buscaba la adrenalina de la novedad y el desafío para su carrera y su ser. "Necesitaba encontrar un desafío. Algo que me represente un nuevo desafío. Y justo apareció esto. Fue enriquecedora no solo profesionalmente sino para mí, como persona. Estaba yo sola ante lo nuevo", repite quién supo evidenciar bien las diferencias entre sus colegas europeos y los locales. "A ellos les gusta el actor argentino. Les gusta nuestro tono cuando hablamos. Es mucho más espontánea quizá nuestra forma de actuar a ellos", rescata. "Estaba en Madrid terminando de grabar La valla y me llega la propuesta de esta serie por medio de Pol-Ka", indica luego Wexler, sobre el ofrecimiento Tu parte del trato que no dudó en aceptar. Pero no se planteó quedarse en Espala aunque "Todo me generaba mucha angustia. Lo que pasa con nuestra sociedad. Hay un espíritu cuesta arriba. Aunque ahora esperanzador con el nuevo gobierno. Pero la verdad amo este lugar y lo sigo eligiendo. Nos sigo eligiendo. Pero sí uno puede ver que se puede vivir mejor. Por ejemplo, en España, les avisan con seis meses de anticipación que los servicios aumentarán. Volvería con todo gusto, pero mi lugar está acá".––

Feminista

Declarada a favor de los derechos de la mujer desde la primera hora, Eleonora, da cuenta, en carne propia, del cambio de paradigmas que observa en la actual sociedad. "Trabajo desde chica y había una visión de algo que estaba naturalizado frente al hombre. Hoy el hombre no sabe muy bien dónde está parado, está aprendiendo y nosotras también", señala Wexler con calidez y buena predisposición. "Estamos en un momento de aprendizaje y de crecimiento para ambos géneros", subraya dejando en claro: "Yo no quiero ser un hombre. Quiero tener mi lugar femenino, pero con las mismas posibilidades que tiene un hombre, poder ganar lo mismo, tener el mismo derecho. Se está valorizando el rol de la mujer", asegura para enseguida destacar la potencialidad de un nuevo resorte social visto en la generación de su hija adolescente. "Tiene otro chip", dispara la intérprete de Tu parte del trato junto a Nicolás Cabré. "La veo relacionarse con sus pares, hombres y mujeres, y es completamente diferente a lo que mamamos nosotros. Los adolescentes como ella ya nacieron con estos cambios sociales. Nosotras y los hombres también ya actuamos distinto, hay información y nuestras chicas ya entienden cuál es el rol diferente de una mujer", sostiene con firmeza respecto a Miranda.