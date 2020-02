"Siempre decimos que somos el amor de nuestras vidas. Estoy muy agradecida a Dios por haberlo encontrado. Estamos formando una familia de a poco", dijo la modelo

"No nos interesan. Todo lo que la gente critica me divierte. Todos los malos comentarios de las redes los dejo. No me perjudican. Mi consejo es no perder el tiempo en las críticas de las redes sino amar, vivir y ser feliz". De este modo, Elina Fernández salió al cruce de las críticas que se hicieron en los últimos días por su casamiento con Eduardo Costantini.