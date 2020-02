Elton John suspendió un show por una delicada enfermedad

"Lo siento, lo siento mucho", dijo entre lágrimas la estrella del pop durante su primer concierto en Auckland, de una serie de tres y parte de su gira mundial de despedida "Farewell Yellow Brick Road" después de quedarse sin voz, informa el rotativo local New Zealand Herald.

"Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, profundamente disgustado y apenado", dijo el cantante en su cuenta de Instagram. El cantante, de 72 años y con una carrera que comenzó a finales de los años 60, con éxitos como "Rocket Man", "Your Song" o "Candle in the Wind", había anunciado durante el concierto que le habían diagnosticado ese tipo de neumonía, pero resistió hasta la decimosexta canción de un repertorio previsto de 25 temas, según el New Zealand Herald.

La neumonía atípica consiste en la inflamación del tejido pulmonar, lo que acarrea dificultades respiratorias y suele estar provocada por bacterias diferentes a las neumonías comunes y sus síntomas son más leves.