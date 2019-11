"Primera vez que no sé bien qué decir. Solo que nos explota el corazón de amor y felicidad. Gracias a todos", concluyó la actriz en la publicación que en menos de media hora superó los ocho mil likes.

Además, acompañó la publicación junto a una foto de la pareja uniendo sus manos y formando un corazón sobre la panza de la ex participante del Bailando. La palabra de Virginia llega para confirmar, como ocurre en estos casos, después de los tres meses de embarazo. Pero los rumores comenzaron el mes pasado, pero Virginia aún no quería confirmar la noticia ya que prefería esperar a cumplir ese plazo por recomendación del médico. "Hoy en Intrusos hablaban de que todos estaban mirando Polémica en el bar ayer, y todos coincidían en que podrías estarà No digas nada porque hay que esperar al tercer mes y todo. El cuerpo no sabe mentir, así queà", comentó Mariano Iúdica en aquella emisión de Polémica en el bar. "No voy a decir nada. Yo no miento", respondió ella.

Virgnia y Martín se casaron el 16 de junio pasado. No fue un casamiento en secreto, todo lo contrario, ya que después de dar el sí en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe junto a la familia y amigos hicieron una mega fiesta en un salón de Costa Salguero, con más de 150 invitados. "No quería que llegue el día, porque llegó y se fue...Es como que se pasa muy rápido. Después vamos a pensar en agrandar la familia", dijo aquella noche. Virginia ya había dicho que soñaba con la posibilidad de armar su familia y que estaba lista para ser madre. Ahora le llegó la oportunidad y por eso lo compartió feliz en sus redes sociales.

