En el cumpleaños de Scorsese, reestrenan su clásico inolvidable: Taxi Driver

El film está protagonizado por un joven Robert de Niro (tenía 33 años), Jodie Foster (con sólo 12 años), Cybill Shepherd y Harvey Keitel, entre otros. En esta oportunidad se podrá disfrutar en copias remasterizadas en alta definición y 4K.

Tanto el director Scorsese y los actores De Niro y Keitel, ya se conocían porque tres años antes habían hecho juntos el film "Calles Salvajes". La película tuvo un presupuesto original de apenas US$ 1.360.000. pero que, sólo en los Estados Unidos, recaudó más de veinte veces esa cifra, y además obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Además, fue candidata a cuatro premios Oscar de la Academia de Hollywood como mejor película, mejor actor protagónico (De Niro), mejor actriz de reparto (Foster) y mejor música original, para Bernard Herrmann, el compositor predilecto de Alfred Hitchcock y Orson Welles en "El Ciudadano".

Muchos de los responsables de esta película resignaron ganar dinero para llevar adelante el proyecto, De Niro firmó un contrato de US$ 35.000 y venía de ganar el Oscar por su papel en "El padrino II"; Paul Schrader accedió a recibir el mismo dinero por su guion, cuando habitualmente cobraba diez veces más, y Scorsese cobró sÓlo US$ 65.000. Finalmente, para pagar los sueldos de la película se gastaron menos de US$ 200.000.-

Curiosidades de "Taxi Driver"

Scorsese declaró que la escena más importante de la película es la del protagonista hablando por teléfono tratando de conseguir otra cita con Betsy, mientras la cámara se mueve lentamente y recorre el largo y vacío pasillo, remarcando lo dolorosa y patética que es la conversación para Travis.

Para prepararse para este papel, Robert De Niro trabajó quince horas al día durante un mes conduciendo taxis. También estudió enfermedades mentales.

Jodie Foster (la niña prostituta) tenía 12 cuando filmó la película por lo que para las escenas más explícitas se la reemplazó por Connie Foster, hermana mayor de Jodie, que tenía 19.

Para el personaje de Iris (Foster) hubo más de 200 postulantes para el papel incluidas Linda Blair, Carrie Fisher, Mariel Hemingway, Bo Derek, Kim Cattrall, Rosanna Arquette, Kristy McNichol y Michelle Pfeiffer .

. La historia del personaje de Travis, remite parcialmente a la del escritor del guion, Paul Schrader, sufrió una crisis nerviosa mientras vivía en Los Ángeles al ser despedido y no habló con nadie durante varias semanas, fue a cines pornográficos y desarrolló una obsesión con las armas.

