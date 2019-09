“La verdad no lastima a nadie. La música la hicimos Coti y yo. Y la letra la hizo Coti en un 95%. En un momento el tema tenía una estrofa menos y cuando le agregamos una estrofa, Diego metió un par de líneas de letra, simplemente”, relató el ex Abuelos de las Nada en diálogo con el programa La Inmensa Minoría.

De esta manera, el productor esclareció el tema, y aunque apoyó a Sorokin, su versión se encuentra en sintonía a lo manifestado por Torres. “Me inclino por decir que Coti tiene razón en lo que dice. Pero de ninguna manera el tema hubiera sido lo que fue si no fuera por Diego y la manera en la que él la cantó y todo lo que le agregó”, aseguró.

Asimismo, el músico lamentó que se pierda tiempo en discutir la autoría de una canción de la canción cuando todas las partes han salido beneficiadas.

“Cobramos Coti y yo, y Diego tiene un porcentaje. Se suele convenir cuando se está buscando repertorio; a veces hay intérpretes que firman los temas cuando los hacen, hay todo tipo de cosas. Inclusive en una época en Miami, los productores firmaban temas que no eran de ellos. Yo tengo una cuarta parte, Diego tiene un 20%, y Coti tiene otro pedazo (55%), así es como está repartido el tema”, explicó.

Para concluir, Cachorro dejó en claro que no busca posicionarse en un bando sino desenredar el lío mediático que se ha vuelto a generar. “Ahora la verdad es que ya no me veo con ninguno de los dos. Pero tengo un buen recuerdo, fue una relación que dejó muchas cosas buenas con ambos. Por eso me da lástima que se hable de esto porque el tema fue tan importante y que le gustó tanto a tanta gente”, sentenció.

