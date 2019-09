ADEMÁS:

El desubicado comentario de Azzaro a la drag queen que criticó a Tevez: "Que se te note tanto el bulto, ¿es a propósito?"

La charla que disparó el cruce se dio en el programa de radio del periodista. Allí Azzaro le dijo: "Yo soy de mirar zocotrocos. Cuando entraste dije 'ah, mirá'". En ese momento, la trapera no dijo nada, pero un día después explotó en redes sociales.

"Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad. Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas, porque con comentarios así se vuelven licuado", escribió en Twitter.