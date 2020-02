De algún modo, ese audio fue obtenido por el medio británico The Daily Mail, quien lo dio a conocer ayer. Amber, de 33 años, habla sobre su violento accionar en una serie de conversaciones grabadas que la ahora expareja hizo en 2015 mientras intentaban hablar sobre sus problemas matrimoniales.

"No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", admite Heard en el audio.

"Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo", le dice haciendo referencia a un enfrentamiento de la noche anterior Luego se burla de él por haber huido de la pelea. "Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny", se la escuchar decir a la también embajadora de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En respuesta, Deep le responde: "Me fui anoche. Honestamente, no podía soportar la idea de más abuso físico entre nosotros. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y bebé, ya te dije esto una vez. Tengo miedo de morir, que estemos en una maldita escena del crimen ahora mismo. Si no juntamos nuestra mierda, esto podría significar más mierda (...) Tenemos que reunirnos como individuos y como pareja. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay".

Heard pidió el divorcio en 2016 acusando a Depp de golpearla.