Enrique Pinti fue trasladado a una habitación común

El actor se descompensó en su hogar y rápidamente fue hospitalizado, sin embargo la noticia trascendió recién el sábado 5. Desde entonces, le realizaron una serie de exámenes para descartar cualquier complicación en su cuadro de diabetes que le diagnosticaron hace muchos años y sus problemas circulatorios. Cabe recordar que desde que comenzó la pandemia, Pinti se recluyó en su hogar para extremar los cuidados contra el Covid-19.

"Estoy encerrado en mi casa desde 9 de marzo porque me tomo las cosas en serio. Soy una bomba de tiempo y es mejor para mí y para los demás quedarme encerrado. Puedo hacerlo porque tengo una casa muy cómoda", reveló en febrero de 2021 en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. "Me acompaña mi primo, una señora que me viene a cuidar y un masajista que viene tres veces por semana para que no se me abarroten las piernas, porque soy una vaca que nunca hizo nada", agregó con humor.