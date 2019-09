En una entrevista radial, el cómico consideró que a pesar de que Macri perdió en las últimas elecciones, obtuvo un 34 por ciento de los votos y llamó a los ganadores a no ignorar a este porcentaje de la población como hizo el kirchnerismo en su momento, cuando Cristina Fernández ganó con un 54 por ciento de los sufragios.

No obstante, ratificó un comentario que realizó en una entrevista anterior en la que manifestó que “Macri no lo ilusionó nunca”; y dobló la apuesta: “fue exactamente igual a lo que esperaba”.

“Hay un problema en la Argentina y es que se tergiversan las cosas. Los argentinos tenemos la maldita costumbre de decir ´votalo que si es rico no va a robar´, y nadie te puede decir que alguien roba o no roba porque es rico o pobre. Robar o no robar es una cuestión de honestidad que no tiene nada que ver con la clase social”, dijo el creador del recordado espectáculo Salsa Criolla.

“Hay pobres, muy pobres, que son incapaces de robar; y hay otros pobres que son unos resentidos de mierda que te roban por joderte, directamente. Y hay ricos que hicieron que hicieron su fortuna con cierta tranquilidad y tranquilidad y hay ricos hijos de puta que con tal de tener más, porque es codicia pura, son capaces de sacarle la limosna a un mendigo, porque son ávidos”, agregó.

“Asimismo, decimos ´si ha sido un buen empresario, puede ser un buen presidente´. Es un disparate total porque un país no es una empresa de ninguna manera. A una empresa, la vendes, la privatizas, echas gente para que no se te desequilibre (…). Un país es una mezcla de ecología, climatología, un desastre, relaciones exteriores. En el caso de Macri, otro axioma que le atribuyeron es ´salvó a Boca Juniors´ y confundir a un país no con una empresa, sino con un club de fútbol es tener un pedo atómico”, lanzó.

“Por eso no me hice ilusión con Macri porque me di cuenta de que tenía esos objetivos: ´si soy rico no voy a robar (quédense tranquilos) y yo arreglé Boca así que voy a arreglar el país; y además soy un empresario´. Un empresario malísimo porque había fundido las empresas del padre y el padre mismo le dijo ´vos sos un inútil, no servis para un carajo´. No es nada personal en contra de Macri, a quien vi dos o tres veces en mi vida”, espetó.