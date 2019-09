La nueva influencer política de Twitter, aprovechó su participación en el certamen para dar una nueva primicia

Luli Salazar sigue con su carrera de influencer política aunque esta vez no tuvo que recurrir a su cuenta de Twitter para lanzar su nueva bomba. Marcelo Tinelli animó a la ex protagonista de Luli in Love, que hacía explotar la pantalla de Playboy TV hace 13 años, a lanzar una nueva primicia este lunes y las redes y ella cumplió con creces.