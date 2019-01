El capocómico hizo la salvedad que no vive un momento dramático, pero si bastante preocupante por la situación económica del país: “Una cobertura de medicina prepaga y el gasto de insumos de insulina por mi diabetes que rondan en total 80 mil pesos mensuales y para colmo no va bien en el teatro” con su espectáculo Al Fondo a la Derecha en la sala del Multiteatro. Los días de semana, los lunes y martes sale de la gira por la Costa Atlántica y allí puede hacer alguna diferencia.

El actor contó en detalle su presente: “Me asustaba de la situación social de la gente que estaba desposeída o no tenía trabajo. Me dolía como ciudadano, pero no me llegaba a mí; inclusive en la época del menemismo o en la del kirchnerismo; veía que estaba un desastre todo. Esta es la primera vez, quizás porque me va peor, y me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. La prepaga, que yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso, que es importada porque así me lo mandó el diabetólogo, porque la puedo usar, me sale 36 mil pesos por mes”