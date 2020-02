Enrique Sacco y la hija de Débora recordaron ayer a Pérez Volpin

"Dos años sin Débora. Aún hoy resulta increíble. Sabemos lo que sucedió aquel 6 de febrero de 2018", comenzó el posteo que subió a su cuenta de Instagram junto a un video en el que se van pasando imágenes de la recordada periodista acompañadas con el tema Can’t take my eyes de fondo. "El juicio oral y la posterior condena a uno de los médicos responsables nos permite transitar con mayor calma y confianza el camino hacia la verdad y justicia plena", dice.

Sacco destaca también en el video que no piensan bajar los brazos pero ya no solo para conseguir justicia por Pérez Volpin, sino para que nadie más tenga que morir en un quirófano. "Nuestro gran objetivo es que no se repita este acto y que no quede impune la actividad ilícita desplegada por las máximas autoridades de la clínica. Débora es irreemplazable, está y estará siempre en mí. Me ha dejado el legado de su amor eterno, el de Agustín y Luna; por siempre mis hijos del corazón. Y el de toda su familia, que también es la mía", implora desde su texto. "Estoy seguro de que ella es la luz que me ilumina y que se expande para marcar mi camino. Siento, a su vez, que hizo posible esta nueva etapa en mi vida", cerró.

Por su parte Luna Funes, hija de la periodista, publicó en sus historias de Instagram un emotivo texto para recordar a su madre. "¿Cómo hago para seguir aguantandome las ganas de darte un abrazo, de escucharte, de simplemente verte? Desde hace dos años que convivo con ese sentimiento", escribió. Y agregó: "Mamá, no hay palabras para describir lo mucho que te necesito y que te extraño".