Pero antes de bailar “Bemba colorada”, de Celia Cruz, en medio de un clima de mucha tensión producto de varios chispazos entre la pareja principal, Breitman y Pachano manifestaron que no pueden continuar juntos.

“Tenemos una puja entre el humor de la previa y el baile”, consideró Sofía.

“No tenemos empatía ni química, y eso hace que sucedan algunas cosas”, interpretó Dan, que hizo mención a su novio, que estaba entre el público, con mucha insistencia.

Escándalo en el Bailando: Dan Breitman se enfrentó a todo el clan Pachano

“¿Esta relación es irrecuperable?”, preguntó Marcelo, a lo que Dan fue tajante: “Yo creo que nos tienen que cambiar de pareja porque tenemos dos propósitos diferentes”.

“Capaz que la solución e poner un coach. Porque ya estuvimos juntos un mes y ya no sé cómo hablarle, le hablo del clima, de chongos, del día y no, no me quiere”, dijo Sofía.

“Yo no quiero parecer el hijo de puta de la relación. Parece que yo soy el único que tiene el mambo con la cosa. El otro día vine al ensayo de salsa y era uno, dos, tres, pasa la nena, pasa la madre (por Ana Sanz); y yo sentí que había mucha cara de culo y me fui al carajo. Pido disculpas pero cuando yo siento que hay mucha tensión, no lo soporto y me voy. Y pedí a la producción si se podía hacer un cambio de pareja y que cada uno haga su camino en el certamen”, se defendió Breitman, que dijo estar cansado de hacer "truquitos" y andar "revoleando gente por el aire". "Esto es el Bailando, no el Truqueando por un Sueño", gritó a los cuatro vientos.

Fede Hoppe dijo que van a evaluar la posibilidad, mientras que el coach, Augusto Fraga, se mostró del lado de Sofía y acusó a Dan de mala predisposición para el baile.

Dan Breitman bailó Salsa de a tres junto a Sofía Pachano y Ana Sans

“Yo veo un complot de los Pachano contra Dan”, sostuvo De Brito (voto secreto). Y agregó: “La vi un poco soberbia a Sofía y muy parcial a Augusto (el coach). Es una lástima”.

Pampita (6) comentó: “La coreo salió prolija de principio a fin. Qué pena. Iba a ser un momento muy especial y se arruinó todo. Faltó la química y la alegría del ritmo”.

Flor Peña (8) valoró que bailaran igual “después de todo lo que pasó” y levantó el pulgar: “A mí me encantó”.

En tanto, Polino (-1) solicitó la opinión del BAR y fue muy crítico: “Como profesionales me parecen horribles”.

A su turno, Flavio le dio el visto bueno a la coreo y, aunque aseguró que “mostraron algo feo” como artistas, subió la nota. Laura los vio conectados “pese a todo”, por lo que adicionó un punto.

Y por último, Aníbal disparó contra Dan, acusándole de enviarle groserías por WhatsApp pero subió un punto por Sofía y Ana. "Sos un gran maltratador y me lo hiciste en mi WhatsApp cuando me escribiste para pedirme disculpas por el primer baile", le dijo Pachano a un Breitman desencajado.

En total, Dan y Sofía recibieron 16 puntos, el cuarto puntaje más alto hasta el momento.