Los agentes que acudieron al domicilio debido a una llamada al 911 encontraron sin vida a Valerie Lundeen Ely, de 62 años, con múltiples heridas de cuchillo, poco después de las 8 de la noche del martes, dijo la policía del condado Santa Bárbara en un comunicado. Los agentes identificaron al hijo de ambos, Cameron Ely, de 30 años, como el sospechoso, y lo encontraron afuera de la casa tras una búsqueda, indica el comunicado.

Según los investigadores, Cameron Ely representaba una amenaza no identificada a los agentes, cuatro de los cuales abrieron fuego y lo mataron, según las autoridades.

Ningún medio informó que el actor hubiera sufrido herida alguna. La policía dijo en comunicados previos que un hombre de 81 años, la edad del actor, estaba en la casa y debió ser llevado a un hospital para ser tendido, porque estaba en shock.

La casa en Hope Ranch, un suburbio de viviendas lujosas en las afueras de Santa Bárbara, es uno de los dos domicilios reconocidos oficialmente de Cameron Ely. Se desconoce si estuvo viviendo con sus padres.

Ron Ely, de 81 años, interpretó al famoso personaje en la serie "Tarzán" de la NBC que se transmitió de 1966 a 1968. El musculoso actor de gran estatura no fue tan famoso como su antecesor Johnny Weismuller, el nadador olímpico que interpretó a Tarzán en películas de las décadas de 1930 y 1940, pero creó la imagen del personaje desnudo de la cintura para arriba que utilizaba taparrabos.

Muchos de las generaciones nacidas entre 1946 y 1964 son quienes más recuerdan al Tarzán interpretado por Ely. El actor también interpretó al personaje principal en la película de acción "Doc Savage: The Man of Bronze" de 1975. Sin embargo, desempeñó en su mayoría papeles chicos en televisión y películas, incluido el musical cinematográfico "South Pacific" de 1958. Ely además fue presentador del concurso Miss America en 1980 y 1981; se casó después con Valerie Ely, ex Miss Florida. La pareja tuvo tres hijos. Ahora la mujer fue asesina por su hijo Cameron, aunque la policía todavía no determinó si el crimen ocurrió en medio de una discusión.