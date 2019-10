“Sobre Claudio pesaba una restricción para no acercarse a Julieta y una restricción para que los hijos no pudieran quedarse a pernoctar en la casa de él. Esto fue dispuesto por el juez”, contó Agustina Kämpfer, panelista del programa Nosotros a la mañana y amiga de Prandi.

“Julieta padece violencia psicológica desde hace mucho tiempo y teme que hoy Claudio no le devuelva a los hijos. Precisamente porque hoy terminaba el tiempo establecido por la Justicia para la restricción de que los chicos no duerman en su casa”, agregó.

Según detalló la panelista, los hechos de violencia se dieron desde febrero y fue ahí cuando ella decidió terminar con el vínculo. “En marzo una mujer con su hija de 12 años ya estaba viviendo en la casa de Contardi. Ella no es la niñera, es la pareja. Hubo una confusión porque los hijos de Julieta estaban obligados por su padre a decirle a su madre que era la niñera. Pero en verdad era una pareja que 15 días después de que Julieta se había ido ya estaba conviviendo bajo el mismo techo”, contó.

Julieta Prandi no quiso dar demasiados detalles de como se lleva la causa pero si confirmó la denuncia y aseguró que lo hizo público porque se vence la perimetral. “La denuncia está iniciada desde el miércoles pasado y fue presentada el jueves en el juzgado. Hoy teníamos audiencia, y (Contardi) no se presentó. Estamos presentando un escrito este jueves para que lo resuelva su señoría, porque en el mientras tanto hoy se vence una perimetral que tenía Contardi para con mi persona. Y esto no debe pasar”, aseguró.

Karina Barrio es la abogada de Prandi y en diálogo con Intrusos dio detalles de la presentación y aseguró que Prandi se decidió a actuar cuando su ex hizo mentir a sus hijos: “Julieta sufrió violencia mientras convivía con Contardi y ahora ella decidió hacer la denuncia. Fueron muchos hechos que están acreditados, pero lo que más la angustió a ella fue la situación que viven sus hijos dentro de la casa paterna. El señor Contardi hizo mentir a sus hijos cuando Julieta llamaba diciéndole que estaban con la niñera cuando en realidad se acreditó que la mujer que estaba con ellos era la pareja de Contardi”, detalló.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.