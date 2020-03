Cuando los periodistas le preguntaron por la relación, ambos se rieron incómodamente. Aún así, ninguno negó nada. En diálogo con la revista Caras, Flor Vigna habló sobre su presente y realizó una romántica confesión: “Hoy tengo una persona que me gusta mucho. Pero por ahora me limito a ese sentimiento porque yo tengo ganas de vivirlo así y decir “bueno, me encanta que me pase esto, puedo estar con quien yo quiera porque soy libre, soltera y tengo 25 años”.

A su vez, describió qué siente cuando pasa el tiempo con el afortunado hombre: “Lo disfruto, y ambos sabemos que el otro está en su total libertad de hacer lo que sea. Y también podemos no vernos por un montón de tiempo”.

Si bien no confirmó que el muchacho en cuestión es Dante Spinetta, cuando el periodista le preguntó tampoco lo negó. Por último, Flor Vigna cerró: “Necesito relajar un año de la exposición, dar un paso y tal vez poder enamorarme en secreto. Guardarme cosas para mí, pero sí… te confieso que me gusta alguien. Hoy en día no me puedo exigir otra certeza más que esa y a la otra persona tampoco le puedo exigir otra cosa”.

Esta no es la primera vez que ambos dan señales de que algo entre ellos está pasando. En febrero cuando comenzaron los rumores de romance, en el ciclo de Angel de Brito subieron un video a las redes donde comentaban que habían sido vistos tomando un helado en la zona de Saavedra. En su momento cuando en la cuenta de Twitter del ciclo de El Trece subieron el corte del programa en el que hablaban de este encuentro, el que se encargó de darle un “like” inmediatamente fue el mismísimo Dante.

Y cuando lo encontraron en la noche y le preguntaron por si eso era una confirmación de romance, Spinetta respondió que no hablaba “de esas cosas” . Pero a medida que el tiempo fue pasando, esos rumores se hicieron cada vez más fuertes y ahora es la propia Flor la que sin confirmarlo, pone el tema en escena.

