Estas son las 10 series más pirateadas durante el aislamiento social

La popular serie de HBO "Game of Thrones" es la que encabeza la lista a nivel mundial desde el inicio del aislamiento social por la pandemia de coronavirus. En el segundo lugar aparece "Rick and Morty", seguido de "My Hero Academia", "The Walking Dead" y "Bob Esponja".

En tanto, "The 100", "The Mandalorian", "The Flash", "Marvel ´s Agents of SHIELD" y "Harley Quinn" en versión animada, completan la lista.

No es la primera vez que la serie basada en los libros de George R.R. Martin se ubica a tope de “las más descargadas de forma ilegal”. En 2017, un estudio de idénticas características al realizado por Parrot Analytics también la colocó por encima de las demás.

Esta situación, generó oportunamente que HBO solicitara tomar medidas al respecto a las empresas proveedoras de internet.