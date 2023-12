Este es el Top 100 de las mejores y series de todos los tiempos

Este listado se elaboró por un equipo de personal y colaboradores de la publicación, teniendo en cuenta la calidad de cada programa y su impacto cultural y analizando décadas de evoluciones y revoluciones.

Entre las conocidas por los argentinos, y que no están entre las diez primeras, aparecen "X- Files" (#38), "Curb Your Enthusiasm" (#36), "Lost" (#30), "Friends" (#29), "Twin Peaks" (#27), "Mash" (#24), "Game of Thrones" (#21) y "Succession" (#13), entre otras.

Estos son los primeros diez lugares:

Puesto # 10: "Raíces" (de 1977)

image.png "Raíces" (de 1977)

Basada en la novela del escritor estadounidense de ascendencia afroamericana, irlandesa y cheroqui Alex Haley, los ocho episodios de esta miniserie siguieron los pasos de esta familia antes de que se convirtiera en estadounidense por la fuerza.

La recordada historia de Kunta Kinte, que es secuestrado en Gambia y vendido como esclavo. Si bien ha sido fuente de secuelas y una nueva versión, la serie original tuvo un impacto que no pudo ser igualado.

Puesto # 9: "The Mary Tyler Moore Show" (de 1970 a 1977)

Después de surgir en “The Dick Van Dyke Show”, la actriz rompió barreras tanto delante como detrás de la cámara con su comedia homónima, co-creada por James L. Brooks y Allan Burns.

La vida independiente de Mary Richards como productora de noticias en Minneapolis canalizó el movimiento de mujeres que estaba en los titulares nacionales cuando el programa debutó en 1970.

Puesto # 8: "Seinfeld" (de 1989 a 1998)

image.png "Seinfeld" (de 1989 a 1998)

La historia del día a día de cuatro amigos solteros en Manhattan, el comediante Jerry Seinfeld, el torpe George Constanza, la trabajadora frustrada Elaine Benes y el excéntrico vecino Cosmo Kramer.

La serie que fue una máquina de eslóganes, y pocos programas fueron tan hábiles en hablar -con confianza- en un lenguaje enteramente creado por sus propios ideólogos -Larry David y Jerry Seinfeld- y confiar en que el público los adoptaría en su vida.

Puesto # 7: "The Wire" (de 2002 a 2008)

image.png

Serie que cuenta la lucha de dos policías contra el narcotráfico en la ciudad de Baltimore. Esta ficción fue creada por el periodista policial David Simon, que también escribió varios de sus episodios. Otra de las características de al serie fue su mirada sobre el gobierno, la burocracia, las escuelas y los medios de comunicación.

Puesto # 6: "Sex & The City" (de 1998 a 2004)

image.png "Sex & The City" (de 1998 a 2004)

La serie original contaba la historia de la columnista de sexo, Carrie Bradshaw y sus tres amigas -Samantha, Charlotte y Miranda- que exploraban el mundo de las citas en Manhattan, haciendo una crónica de los hábitos los neoyorquinos solteros. Actualmente continúa en pantalla como “And Just Like That…” con la actuación central de Sarah Jessica Parker, manteniendo parte de sus fanáticos

Puesto # 5: "Breaking Bad" (de 2008 a 2013)

image.png "Breaking Bad" (de 2008 a 2013)

El descenso de Walter White (Bryan Cranston) un profesor de química en la escuela secundaria a capo de la metanfetamina del suroeste de los Estados Unidos, con un estilo visual cinematográfico, los cambios tonales de la escritura y la enorme cantidad de brillantes personajes secundarios como Saul Goodman, Gus Fring y Mike Ehrmantraut, entre otros, y que coincide con un elenco principal descollante como Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn.

Puesto # 4: "Los Simpsons" (desde 1989)

image.png

Después de 35 temporadas y más de 750 episodios, “Los Simpson” no es simplemente la serie más larga de la historia, sino que ya se ha transformado en una institución televisiva. La serie comedia estadounidense -en formato de animación- creada por Matt Groening que narra la vida de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, el día a día de una familia de clase media norteamericana que vive en un pueblo ficticio llamado Springfield.

Puesto # 3: "Los Sopranos" (de 1999 al 2007)

image.png "Los Sopranos" (de 1999 al 2007)

El drama antihéroe definitivo, un gángster llamado Tony Soprano. El depresivo jefe de la mafia interpretado por James Gandolfini, que se psicoanaliza con la Dra. Melfi (Lorraine Bracco), una terapeuta de Nueva Jersey, y que marcó el análisis sobre la masculinidad ante las crisis personales en crisis. Para la creación de esta ficción, David Chase se basó en su propia educación en Garden State y en las historias de la mafia como “El Padrino”, para ofrecer su visión del declive estadounidense y la dinámica familiar freudiana.

Puesto # 2: "Mad Men" (de 2007 al 2015)

image.png "Mad Men" (de 2007 al 2015)

Corrían los años '60, una de las décadas más turbulentas de la historia de Estados Unidos, cuando el dominante Don Draper (JonHamm) lucha por mantenerse en la cima del grupo -sometido a enorme presión-, en las oficinas de la agencia de publicidad Sterling Cooper en la Avenida Madison de Nueva York. A través de esta historia de Don, Matthew Weiner -ganador de un Emmy- aprovechó el ámbito de la agencia de publicidad para dar su mirada de los acontecimientos históricos de época como la muerte de Marilyn Monroe y los asesinatos de Kennedy, para sumergirse en el ascenso del feminismo, la lucha de clases y la ambición estadounidense.

Puesto # 1: "Yo amo a Lucy" (de 1951 al 1957)

image.png "Yo amo a Lucy" (de 1951 al 1957)

No es necesario haber visto “Yo amo a Lucy” recientemente para recordar, la imagen de Lucille Ball con la enorme expresividad de su cara goma abriendo la puerta de la industria del entretenimiento a las mujeres, en una época no era nada fácil. Su personaje Lucy Ricardo es la particular esposa del director de orquesta Ricky Ricardo (Desi Arnaz), que quiere triunfar en el mundo del espectáculo, mientras ella trata de ayudarlo, pero que termina en una serie de disparatadas aventuras.

“Yo amo a Lucy” tuvo una particular alquimia entre Lucille Ball, Desi Arnaz, sus guionistas y la televisión de la época, que hizo que ese programa llegara hasta el día de hoy, para posicionarse como líder indiscutible del Top 100. Sin dudas, algo único en su clase.

Para ver el listado completo del TOP 100, puede ingresar al link de la revista Variety