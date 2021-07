"Uno de ellos, el de River, tenía novia en Colombia y pagó por mi silencio. Fue genial porque me re garchó (sic). Primero empezamos a chichonear. Hablar. Y después me dijo que me quería conocer. Que me iba a mandar un chofer. Y me iba a mandar mil dólares. Y me dijo por favor no digas nada. Tengo novia", recordó.

"Me metí en un baúl para entrar al country. Fue genial. Me quedé contenta. El se quedó feliz también. No fue prostituciòn, el dinero que me pagó es un regalo que él me quiso hacer. Me ofreció esa plata y acepté. ¿Qué voy a decir que no?", dijo Holman en una entrevista que le realizó el podcaster y abogado Elías Kier Joffe.

"Después estuve con otro de Boca, colombiano también, que tuvo mucho quilombo hace poco. Me re cagaba a palos, jaja. Un día, me dio vuelta la cara y le dije: 'Pará, me quedó toda la cara negra'", dijo la artista y no dejó mucho lugar para las dudas sobre la identidad del mismo.

"Me mandaba chofer. Se ve que tenía a la señora escondida. Me dio un regalo en efectivo. Me preguntò qué necesitaba. 'Si querès dame mil dólares', le dije. Como venía del otro que me había dado mil, dije: 'A este le pido lo mismo'. Lo vi seis o siete veces. A veces me daba menos. Son medio ratas los futbolistas. Después quería de onda, pero yo ya me había endulzado", afirmó en la charla.

"Los encuentros son en departamentos de los representantes de los futbolistas o en sus mismas casas. Hay muchos secretos en este ambiente. Lo más lindo es que después van a la cancha y se hacen los serios y los que dan todo, pero se la pasan putoneando (sic)", añadió en base a su experiencia con este tipo de deportistas.

Holman -nacida en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, suele hacer presentaciones en el Rojo Tango Show, en el Hotel Faena de Buenos Aires; como cantate lírica integró orquestas sinfónicas en Italia, Estados Unidos, Rumania, Portugal, República Checa y Venezuela entre otros países.

Su "padrino" para ingresar en el circuito de la noche porteña fue Gerardo Sofovich, quien la hizo ingresar en "Señor Tango", donde deslumbró por su voz a miles de turistas.

Así canta Estefanía Holman