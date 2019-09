Embed Ver esta publicación en Instagram Algo del atras de escena de @diablaswim con las pibas embadurnandonos en vaselina Una publicación compartida por (@dedominicieva) el 4 de Sep de 2019 a las 3:01 PDT

"Estoy super contenta porque las fotos fueron parte de una campaña de bikinis que estoy lanzando en estos días (...). Lo del color de piel fue una decisión estética mía. Aunque la foto de tapa salió un poco más saturada; el resto de las fotos son diferentes. Si alguien se sintió ofendido, pido disculpas, no hubo malas intenciones", aclaró el tema en un móvil desde Estados Unidos con el ciclo Intrusos (América).

Por esa tapa se la acusó de "apropiación cultural" por el color casi negro de piel: "Sabía que iba a generarse esto porque no salí con una pose angelical, agarrándome la panza y sonriendo, sino haciéndome la sexy. Pero es lo que me identifica a mí, es algo que decidí con mi pareja".

Tras romper su relación sentimental con el galán Joaquín Furriel, Eva armó sus valijas y se fue a probar suerte en Estados Unidos donde ya filmó una película y encontró el amor en la figura de Eduardo Cruz (hermano de la actriz Penélope Cruz) y así, a los 24 años, será madre primeriza.

La actriz oficializó el embarazo a los cinco meses: "Me queda muy poquito, ya estoy en la recta final. Estoy de 36 semanas. Me costó salir a contarlo. Naturalmente quise guardarlo y compartirlo sólo con mi familia y amigos. Me recluí como en una burbuja para cuidar al cachorro (...). Tenía muchos miedos, nadie te explica lo que es un embarazo. Si bien es un sentimiento completamente nuevo y hermoso que no se compara con ningún otro, da miedo", confesó la actriz.

Asimismo, Eva contó que se enteró del embarazo en una clínica de la ciudad de Los Angeles y sentó una analogía con la lucha que sostienen varias actrices de la Argentina por el derecho al aborto seguro, gratuito y legal. En un hospital de aquella ciudad De Dominici supo que estaba esperando un hijo. "Me sorprendió muchísimo que llegaron con los papeles con todas las opciones, algo que es impensado en Argentina. Me dijeron: 'Tenés tres opciones, continuar, abortar o dar en adopción'. Te dejan toda la información y te dan el tiempo para pensarlo. (En California) lo entienden como un tema de salud pública y un derecho de la mujer, porque es nuestro cuerpo. Yo no estoy en contra de las personas que opinan lo contrario. Respeto todas las opiniones, pero viviendo este embarazo, con todos los cambios hormonales, los cambios en el cuerpo…", contó.