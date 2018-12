A las pocas horas, otras personalidades del mundo del espectáculo y televisivo también sumaron diversos alegatos sobre situaciones similares que vivieron en los medios de comunicación, al tiempo que varios de aquellos que defendieron a Darthés ante las acusaciones iniciales de Calu Rivero, dieron un paso al costado.

Una de ellas fue Eva de Dominici, que compartió elenco con Fardín en Patito Feo; y que hizo un largo descargo a través de su cuenta de Instagram, explicando por qué lo hizo.

“Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho. Lo consideraba un amigo, uno de esos compañeros excepcionales que siempre me ayudó y se portó de maravilla con mi familia y conmigo. En su momento pensé que Calu estaba confundida por las incomodidades de una escena. Y como yo personalmente viví el abuso de poder viniendo de mujeres (porque también pasa) y mi familia y yo sentíamos tanto cariño por la persona denunciada, no le creí, o no quise creer”, escribió Eva junto al video de la denuncia de Fardín.

“Pero luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma y la llamé. Yo también formé parte de esas giras, tenía 12 años en ese momento y mi padre solía pedirle a ese mismo hombre que me cuide, y él lo hizo siempre. Hablando por teléfono con Thelma me puse a llorar, se me rompió el corazón. Porque esa no era la persona que yo conocí, sentí una decepción enorme, y se me vino encima la responsabilidad de haber defendido públicamente a la persona incorrecta. Ahí pedí mis disculpas en privado y luego públicamente, por lo cual me pelee fuertemente con un familiar que me acusó de haber traicionado a un amigo, diciendo que estaba seguro de que él sería incapaz de hacer algo así, que la chica algo habrá provocado”, agregó.

“Ahí entendí de donde venía mi razonamiento de mierda. Somos todos hijos del patriarcado que nos ha incorporado dudar primero de la mujer, nos metieron un chip machista en la cabeza y así nos fuimos culpando entre mujeres, permitiendo que nos denigren libremente, aceptando ser parte del juego, somos las brujas. El patriarcado nos ha cagado la vida tanto a mujeres como a hombres y nos ha podrido la mente. Nos quisieron enemistar y hoy estamos abrazadas”, concluyó la protagonista de La Fragilidad de los Cuerpos.

Por su parte, la China Suárez también se plegó a este cambio de actitud y lo hizo a través del mismo medio. “No solo retiro lo dicho hace unos años, sino que pido perdón de corazón por haber dudado de una víctima solo porque “conmigo fue respetuoso” Todos debemos aprender y “matar” al “machito” que llevamos dentro de una vez por todas”, escribió la pareja de Benjamín Vicuña.

“Yo no quiero enseñarle a mis hijas a cuidarse de violadores, enséñale a tus hijos a no violar, a no abusar. Mi apoyo y sincero abrazo y solidaridad para con Calu Rivero y Thelma Fardin”, agregó.

