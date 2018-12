La agrupación precisó que el caso se originó en 2009, en Nicaragua, donde el artista habría abusado de la actriz Thelma Fardín, en plena gira del espectáculo.

"Hoy decimos basta. El tiempo de impunidad para los acosadores debe terminar", leyó Lali Espósito.

"Contra todas las formas de violencia y para esto cambie, nos ponemos a trabajar ya", rezaba en el comunicado que también resaltó: "Thelma pudo radicar la denuncia penal en la justicia, pero otras compañeras no pudieron hacerlo".

thelma fardin Foto: Marcelo Capaece

"Justicia por nuestra compañera. Justicia por todas. Esto recién empieza", concluyó en el escrito que fue leído por varias artistas presentes.

"En el año 2009 estaba de gira en un programa infantil, tenía 16 años. El adulto que viajaba con nosotros tenía 46. Una noche comenzó a besarme el cuello y me puso la manos en el pantalón y me dijo:'mirá como me ponés', marcando su erección", relató en el video Fardín.

Actrices Argentinas Foto: Marcelo Capece

Entre lágrimas, la actriz rememoró: “Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no”, afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la “penetró”.

“En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación”, contó la joven.

En la filmación, la actriz contó que el actor la violó hasta que una persona tocó la puerta. "Gracias a que una persona pudo hablar, yo pude hablar", resaltó visiblemente angustiada la artista.

"Como todo hecho de violencia sexual fue traumático y es muy difícil hablar en ese momento. Tampoco tenía herramientas. Lo hablé sólo con dos compañeras", narró.

"No fue solo una compañera que lo denunció", reveló y explicó que en ese momento ella se encontraba fuera del país.

actrices argentinas

La conferencia contó con la participación de reconocidas artistas, como Mirta Busnelli, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Laura Azcurra, Julieta Cardinali y Nancy Duplaá.

El crudo testimonio de Thelma Fardín

ADEMÁS:

Ana Rosenfeld renunció a representar a Juan Darthés

Amalia Granata cuestionó al colectivo de Actrices Argentinas