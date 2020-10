Es un show exitoso que potencia situaciones y participantes que, cada noche, se hacen virales. Tal el caso del homenaje a "Bandana", realizado anoche por los participantes Lizardo Ponce y Lucía Villar que hicieron un trío con Lissa Vera, una de las cantantes de la exitosa y recordada banda pop, que fue la invitada especial en una noche de trìos musicales.

El jurado disfrutó y juzgó la performance del grupo que hizo un popurrì de los grandes éxitos de Bandana.

Con voto secreto, Nacha Guevarà manifestó su satisfacción por el desempeño del grupo en la pista: "Me gustó mucho -dijo-. Estuvo vivo. Lissa, me encantó lo que hacés", le dijo a la cantante profesional y ex integrante de Bandana.

Por su parte, Karina "La Princesita" destacó la presentación: "Juntas suenan muy bien", afirmó en alusión a Lissa Vera y Lucía Villar. "Y vos, Lizardo -le indicó al participante-, tenés un progreso en cuanto a la actitud". El puntaje fue 8.

Oscar Mediavilla elogió a las mujeres del trío. Pero a Lizardo Ponce, no le fue también "Arrancaste derrapando, pero después, te sostuvieron las chicas", dijo y les puso un 6.

Finalmente, Moria Casán calificó al trío con 8 y opinó que "hubo mucho fuego". "Lizardo tiene un gran adelanto en cuanto a lo postural. Ya tiene otra pisada escénica", agregó con una definición típica de la One.