La organización añadió que los hechos por los que se lo imputa ocurrieron en el ámbito laboral donde el acusado habría ejercido abuso de poder y sus víctimas habrían sido desplazadas de sus trabajos.

"El miedo y el silencio ya no nos pertenecen", completa el comunicado de Actrices Argentinas.

La decisión fue tomada por la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, tras un pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Embed Fabián Gianola fue llamado a indagatoria por la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) por 6 denuncias de abuso, incluido abuso sexual.

Viviana Aguirre, una de las dos denunciantes (la restante es la actriz Fernanda Meneses) se refirió e la causa en el ciclo Nosotros a la mañana, en la pantalla de Eltrece.

“Seis hechos y dos víctimas. Ayer le llegó la notificación a los abogados querellantes y a la defensa de Fabián Gianola. Se lo convoca a prestar declaración indagatoria en una audiencia por Zoom este viernes las 10. Hay un alto porcentaje de que la justicia pida su detención. La condena va de 8 a 20 años. Hay una de las victimas que dice que fue violada”, se señaló en el programa.

Aguirre recordó los hechos que la llevaron a realizar la denuncia contra el actor ante la justicia. “Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio)... Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, narró.