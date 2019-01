Fabiana García Lago brilla en España como Isabelita

Por su rol, la actriz argentina ha sido nominada como ‘Mejor actriz de reparto en series’ para los Premios Feroz de España, que se entregan este sábado 19 en Bilbao, y que galardona películas, documentales y series.

Considerados la antesala de los Premios Goya, marcan un importante precedente para el máximo referente español en materia cinematográfica. García Lago (‘Padre Coraje’, ‘Sos mi vida’, ‘Le Prenom’, ‘La señora Klein’, por mencionar sólo algunos de sus numerosos trabajos en televisión, teatro y cine) es la única actriz argentina en la terna y conversó con Diario Popular antes de viajar a España sobre su trabajo en la serie española del momento.

‘Arde Madrid’ fue rodada en blanco y negro y se centra en la estadía de Ava Gardner en la España franquista, contada desde el punto de vista de los trabajadores de servicio.

La actriz norteamericana tuvo una relación conflictiva con el matrimonio de Juan Domingo Perón e Isabel Perón, que eran sus vecinos, y parte de la historia trata sobre esa tensión. La serie, que es una perfecta conjunción de comedia dramática y thriller, cuenta con excelentes actuaciones de Inna Cuesta, Paco León, Debi Mazar, Anna Castillo. Julián Villagrán, Osmar Núñez (como Perón) y Fabiana García Lagos (Isabelita).

-¿Cómo fue para vos interpretar a un personaje como Isabel Perón?

-Me encantó. Cuando mi representante me dijo que iba a interpretar a Isabel Perón yo dije ‘¿¡Evita!?’. ‘No, no, de Isabelita’. Automáticamente me vino a la cabeza su imagen con esos anteojos enormes y me fascinó. Fue como una vorágine de imágenes que me empezaron a invadir y sin haber leído el guión. Me pareció súper divertido.

-¿Por qué?

-Porque era contar esa parte de la historia de Isabel que desconocemos por completo. Para mí, Isabel aparece ya en la presidencia, con la vuelta a la Argentina. De antes, no hay mucho registro de ella. De todos modos, es ficción. En sí, los hechos históricos tienen un rigor porque ocurrieron en esa época y los Perón fueron vecinos de Ava Gardner.

-¿Es más difícil interpretar a un personaje histórico que a un personaje completamente ficticio?

-Yo también me hice y me hago la misma pregunta a partir de cuánto de información necesitás y cuánto de observación, de qué cosas no debe agarrarse un actor y cuánto de eso te ayuda y cuánto de eso te marca en algo que después pueda derivar en una actuación acartonada. En este caso, fue una decisión. Lo mismo me pasó con Frida Kahlo (que interpreta en la obra ‘Ser ellas’, de Erika Halvorsen, con Anabel Cherubito y Ana Celentano y la dirección de Adrián Blanco, en gira por el país), que sólo tomé aquellos datos que me ayudaran para el sentido de lo que estoy queriendo imaginar del personaje. No quiero llenarme de información y ponerme fiel a los datos históricos porque después terminás haciendo un personaje donde no te sentís cómoda por tratar de ser fiel a algo que uno tampoco tiene la certeza de que haya sido así. La idea no era hacer una imitación sino un personaje verosímil que tuviera vida propia.

-¿Cómo fue con ese proceso con el personaje de Isabel Perón?

-Para mí, Isabel tiene tres momentos: ese momento, del cual conocemos poco. El momento de su presidencia, y el momento post presidenta, ya en la dictadura. El que me tocó a mí me parecía que estaba lleno de posibilidades creativas porque podía tomar muchos caminos, jugar a pensar cómo muestro un poquito de alguien que después fue tal cosa. Fue como mostrar el hilo de lo que después fue la madeja.

García Lago no solo goza de este presente brillante lleno de trabaj sino que anticipa lo que se viene en el futuro. Este año viajará nuevamente a Madrid para ser parte de la segunda temporada de ‘Arde Madrid’. Al respecto nos deja una reflexión a modo de despedida: “Me siento una afortunada, estoy tocada con la varita mágica”, concluye.

Fabiana García Lago es una actriz de formación teatral que se dio el lujo de trabajar con grandes exponentes nacionales como Alicia Berdaxagar y Alfredo Alcón en los más prestigiosos escenarios de Buenos Aires. En televisión, sus personajes más recordados son Kimberly en ‘Sos mi vida’ y ‘La muda’ en Padre Coraje. Después de trabajar con mucha continuidad: ‘Mujeres de nadie’, ‘Patito Feo’, ‘Champs 12’, ‘Malparida’, ‘Solamente vos’, decidió tomar distancia de la televisión y estuvo algunos años alejada de la pantalla chica.

-¿Por qué tomaste esa decisión?

-Porque empecé a sentir que estaba desamorada del juego. Iba a trabajar y no a jugar. Y un artista no puede ir a trabajar, a cumplir un horario. No se puede trabajar así, por lo menos, como yo concibo el oficio. Cuando me di cuenta de que estaba así, decidí volver a las fuentes y empecé a hacer teatro otra vez, a sumarme a proyectos que me interesasen artísticamente y que me estimulasen creativamente. Y acá estoy. Siento que no me equivoqué porque mi percepción era acertada. Mi marido me dijo: ‘¿Y ahora qué? ¿No vas a actuar más?’. Y yo le dije: ‘Al contrario, ahora voy a actuar más’. Quiero levantarme con ganas de ir a actuar. Tuve que parar para conectarme otra vez. Hoy, si hay algo que no me da ganas de salir de casa, no lo hago.

-Fue positivo entonces el cambio

-Muy. Son momentos de la vida. En el trabajo del actor, uno siempre tiene miedo: si me quedo embarazada, no me van a llamar. Entonces no me quedo embarazada. Y no se puede crear con miedo. No se puede hacer nada con miedo. No es que yo me sentía mal haciendo tele porque hacía cosas feas. No me puedo quejar, mi paso por Pol-ka fue hermoso y adorable, todo lo que hice ahí fue una cosa más linda que la otra, pero tenía que ver con mi manera de abordar los trabajos. Fui desamorándome, no tenía que ver con el proyecto sino con una rutina a la cual te vas acomodando. Ahí te vas achanchando y dejás de poner el corazón.