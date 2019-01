Gimena Accardi: "En la comedia, llevarse bien es fundamental"

“Con El otro lado de la cama estuvimos tres años con una comedia al re palo que era una locura y que la gente moría de risa. Para nosotros es un bálsamo y para la gente también. Nos dejaban mensajes de personas que hasta tenía familiares enfermos y que decían que los veían sonreír después de tanto. La comedia para mí es un don, tiene como esa cosa media mágica de poder hacer reír al otro y para nosotros que hacemos comedia es curativo, es divertirse, reírse, hacemos tal cosa y lloramos de risa. Y eso tiene que pasar para que funcione y está pasando. Es un entretenimiento y lo que se espera siempre es poder llevar un poco de diversión a las casas”.

La chica que emana frescura y que se muestra risueña y dispuesta al diálogo, coloca el acento en la gran posibilidad que considera le llegó de la mano del proyecto producido por la empresa de Adrián Suar. “Hay novelas que arrancan de mitad de año para adelante y otras a principios. Me bajé de todos los proyectos que tenía porque es muy difícil hacer tira y hacer teatro. Yo estoy saliendo a las 7 de la mañana de mi casa. Y si salgo de la grabación y me voy al centro a hacer teatro vuelvo a la 1 de la mañana porque vivo en Benavídez. No estoy cerca de nada. Y me era imposible. Lamentablemente tuve que elegir y me tuve que bajar de los proyectos de teatro”, señalaba la esposa de Nicolás Vázquez. “Cuando me ofrecieron El Clon ni lo dudé. Era una propuesta que venía esperando. Laburo en tiras desde que tengo 14 años y éste era el protagónico que venía esperando”, dice. “Ha pasado de todo en esta historia. Ya de entrada me estaba por casar con uno de los clones hasta que una situación ocurrida nos modifica a todos las expectativas y las ilusiones. Así que lo que han cambiado las cosas es una constante. La gente cambia mucho, crece, se modifica, cambia. Esta es una comedia y es muy abrupto el cambio: uno malo insensible, brillante inteligente y el otro no tiene tantas luces, no está tan avispado. Es más bueno, más tierno. Más sensible, más familiero. Los dos trabajos de Nico son geniales”, agregaba Accardi más allá de la piel de Lara, a quién personifica todas las noches al lado de Mateo/ Renzo (Cabré). “La experiencia fue maravillosa. Me estuve por casar con uno, pero me gustó otro. Así de atractiva fue esta historia”, guiña el ojo no sin reparar en las secuencias donde a Lara se la ve de manera muy hot con Mateo. “Se armó un revuelo en las redes cuando los personajes mantuvieron su primera relación íntima en una escena de la tira que promovió a la risa”, comentó la actriz de Rebelde Way, Herederos de una venganza, Los únicos, y Sos mi Hombre