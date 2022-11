Falleció Aaron Carter, cantante y actor de 34 años

Su carrera musical había comenzado cuando tenía 10 años, dado que en ese momento actuó como telonero de la banda de su hermano. Su muerte fue confirmada por la prensa local y por sus allegados.

Embed

Entre lo más destacable de la trayectoria de Aaron se encuentra el álbum "Come and Get It" (2000) que con su mezcla de música electrónica y dance alcanzó ventas por las que mereció la marca de triple platino.

Gracias a la fama que obtuvo con el mencionado disco, el cantante firmó su primer contrato millonario con la cadena televisiva dedicada al público infanto-juvenil Nickelodeon, y participó de las series Lizzie McGuire y Sabrina, la bruja adolescente. También tuvo el lujo de actuar en Broadway gracias a "Seussical the Musical".

Sin embargo, a pesar de que el dinero y la fama no eran algo que le faltara, su vida personal siempre fue tumultuosa y debido a problemas con el consumo de alcohol y marihuana perdió la custodia de su hijo Prince, nacido en noviembre de 2021, y padeció la muerte de su hermana mayor Leslie, quien falleció por sobredosis a los 25 años una década atrás.