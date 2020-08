El domingo Jorge Lanata abrió su programa en El Trece, Periodismo Para Todos (Box) con una fuerte crítica a Canosa en su rol de comunicadora social y la responsabilidad que le cabe por incitar a una conducta condenable porque afecta a la salud de la población: "Qué irresponsable lo que hiciste, más allá de que no hubiera tenido ningún efecto’. Y explicó que "hoy a la mañana escuché a un médico del Gutiérrez decir: ‘yo laburo hace veinte años para la salud pública, no estoy por guita. ¿Cómo me van a decir que me compraron los laboratorios?’. Porque aparte del discurso paranoico de los que recomiendan dióxido de cloro, los mismos dicen que si no estás de acuerdo te compraron. Están mal’, insistió Lanata.

"El Ministerio de Salud y la pediatría advirtieron hoy sobre los riesgos de tomar dióxido de cloro, al igual que lo hizo la OMS, la Anmat y los organismos de salud de todo el mundo. Por favor no lo hagan’, señaló y le habló directamente a Canosa: "Ojalá, Canosa, que este chico estuviera vivo, pero ojalá que no se haya muerto por eso’.

Luciana Salazar en su cuenta de twitter se sumó a un llamado a la responsabilidad de los comunicadores a la hora de informar sobre los métodos aprobados por las entidades sanitarias para la prevención de Coronavirus: "Los comunicadores deberíamos revisar profundamente el poder que tiene cada palabra dicha desde nuestro lugar, comprender la influencia y el impacto que tienen los mensajes que enviamos a la sociedad, y las grandes responsabilidades que eso conlleva".

Ayer Jorge Rial abrió Intrusos en un mensaje a sus espectadores con un discurso en consonancia con Lanata y Salazar: "Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador. Porque una cosa es equivocarse en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice ‘no es así’. Tenés que decir ‘me equivoqu钒.

Frente a un vendaval de críticas contra Viviana Canosa el canal tampoco quedó fuera de los cuestionamientos. Por estas horas, en función de si se realizan las denuncias, las autoridades de la emisora evaluarían una sanción administrativa contra la conductora.