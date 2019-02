“Niñas madres con mayúsculas” era el título de la nota en la cual se apoya la maternidad infantil sin importarle los casos en donde ésta sea forzada por una violación. Además el artículo es claramente opositor al movimiento por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

EL TUIT DE ACTRICES ARGENTINAS:

Embed twitter-tweet" data-lang="es"> Una niña embarazada es una niña violada @LANACION desde @actrices_arg repudiamos fervientemente la editorial del 1/02/2019 y pedimos que paren con la impunidad. — Actrices Argentinas (@actrices_arg) 1 de febrero de 2019

El colectivo de Actrices Argentinas, fue el primero en salir a repudiar el texto y hasta los propios periodistas del medio también se mostraron en contra. Y varios integrantes de la farándula y los medios de comunicación se sumaron a una campaña que fue tendencia en Twitter bajo el hashtag #NiñasNoMadres. “Asco.

Propaganda antiderechos que pretende presionar a cualquier niña violada a gestar y parir, haciéndole creer que eso es heroico y que ‘le nace de sus ovarios infantiles’. Repugnan”, disparó Jazmín Stuart.

“Horror”, dijo Lali Espósito, mientras que Nancy Pazos definió al escrito como “terroríficamente nauseabundo”.

EL TUIT DE LALI:

“Este editorial es un espanto. Detrás de toda ‘niña madre con máyusculas’ o con minúscula hay una niña violada y una ley que la ampara y, que por culpa de quienes romantizan la maternidad forzada, muchas veces no se cumple. Prefería cuándo se metían con nosotras y nos trataba de loquitas asesinas y no al que trata de MADRAZAS a nenas violadas”, escribió la periodista y escritora Florencia Etcheves.

Jorge Rial fue otro de los que salió con los tapones de punta: “Hay que levantarse y leer esta canallada disfrazada de editorial. El que la escribió es un hijo de puta”, expresó.

Amalia Granata, una de las anti ley del aborto, también salió a cuestionar la nota, aunque dejó en claro su postura: “Las niñas deben ser eso, NIÑAS!!! NO madres, que no se confunda la defensa de la No legalizacion del aborto con el articulo que nada tiene que ver con esa lucha. #NiñasNoMadres”. Obviamente fue muy criticada ya que su oposición no pareció del todo convincente. Una grieta que sigue.