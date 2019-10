El conductor de Animales Sueltos afirmó: “Me siento como Macri cuando perdió las PASO, no sé lo que pasó, pero ya está”.

Cabe destacar que el conductor de 48 años empezó su descargo buscando complicidad en sus compañeros. Habló de que era un momento de tristeza, dolor y bronca, y pidió apoyo. Siempre mantuvo su sonrisa nerviosa, tal vez porque él también creyó que tras años de derrotas ante Marcelo Gallardo, esta vez podía ser distinta.

En sintonía y lejos de entrar en chicanas futboleras, Fantino felicitó a River por jugar una nueva final de Copa Libertadores.

"Quiero felicitar a los hinchas de River porque nos ganaron bien. Se podrá discutir alguna jugada o un penal, pero ganaron. Una mejor sociedad también salta este tipo de grietas, por eso lo reconozco y los felicito", indicó.

Por último les mandó un saludo a sus colegas relatores que siguen la campaña del club y agradeció haber relatado en otra época.

“Sólo lo puede entender un futbolero. Cuando pasan estas cosas le agradezco a Dios que me haya puesto a relatar en otra época. Sólo eso. Me pongo en la piel de mis compañeros que están haciendo la campaña de Boca y debe ser durísimo. Sólo gracias que me tocó relatar en la época de Bianchi. Estoy triste”, expresó.