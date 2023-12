Fátima Florez le tuvo que pagar a Moria Casán por haberla imitado

Tras los reiterados reclamos de la diva, Guido Záffora reveló en Intrusos (América TV) que "Fátima no imita más a Moria". Además, cumplió con su deseo: "Recibió en su cuenta bancaria un depósito de Guillermo Marín por las imitaciones del último tiempo".

uMm1b1OWdHaFd2hg.mp4

"Me encanta que no me imite más porque yo se lo pedí", comenzó diciendo la jurado del Bailando 2023 (América TV). Asimismo, destacó la actitud de su productor: "Marín, el empresario de ella, es un señor porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta. Ya cobré, me entraron las entradas que pedí de ella".

Por último, Moria Casán lanzó una frase muy picante sobre Fátima Florez: "Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que hizo, sabés la que me tiene que poner".

moria-casan-1497385.jpeg

La palabra del ex: "Milei y Fátima han devaluado la categoría de primera dama"

Norberto Marcos, el ex de Fátima Flórez, habló con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la ruptura con la humorista, que hoy se la actual novia del nuevo presidente de los argentinos, Javier Milei.

"Del tema legal yo no hablo porque tenemos un acuerdo tácito de no hablar, está prácticamente acordado. Nos vamos a poner de acuerdo, como tiene que ser, yo nunca voy a poner trabas", remarcó el productor teatral.

Tras ser consultado sobre el rol de primera dama de su ex y fue contundente con su respuesta, aunque al principio dijo que prefería no opinar. "No opino de ese tema porque no me siento quién para opinar. Que opinen los periodistas. Fátima está capacitada para cualquier tipo de rol. Hoy esa figura de primera dama está como muy devaluada por los mismos participantes. Tanto Milei como Fátima han devaluado la categoría de primera dama".